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Вибори Папи Римського — пряма відеотрансляція з Ватикану

Вибори Папи Римського — пряма відеотрансляція з Ватикану

08 травня 2025 р. 13:28

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У Ватикані триває конклав, і впродовж другого дня голосування кардинали знову не змогли дійти згоди щодо кандидатури нового Папи Римського. Із димаря Сикстинської капели піднявся чорний дим — традиційний знак того, що жоден з претендентів не отримав необхідної більшості у дві третини голосів.

Новини.LIVE транслюватиме голосування кардиналів у Ватикані за нового Папу Римського. 

Як відбувається голосування за Папу Римського 

Чорний дим — це один із найвідоміших символів конклаву, що без слів повідомляє світові про хід виборів. Якщо результату немає, бюлетені спалюють разом зі спеціальними хімічними речовинами, які утворюють темний дим. У разі обрання понтифіка колір диму буде білим, а над площею святого Петра пролунають дзвони, сповіщаючи про "Habemus Papam".

Кардинали голосуватимуть чотири рази на день — двічі зранку і двічі ввечері. Щоб стати Папою, кандидат повинен набрати дві третини голосів.

Нагадаємо, нещодавно над Сикстинською капелою здійнявся чорний дим — так кардинали сигналізували вірянам, що нового Папу ще не вдалося обрати.

Також читайте детально, як відбувається голосування за нового Папу Римського та які правила існують у Ватикані.

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13:52 Окупанти скинули FPV-дрон на авто в Купʼянську — є поранений

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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