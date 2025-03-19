Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

Сегодня еще один день, когда Украина возвращает своих. 175 наших защитников освобождены из российского плена. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов.

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Большой обмен пленными 19 марта

Украина продолжает возвращать своих людей домой. Среди тех, кого освободить из российской неволи, на этот раз есть тяжелораненые и воины, которых РФ преследовала за вымышленные преступления.

Напомним, большой обмен пленными Украина и Россия провели в среду, 19 марта. Домой вернулись воины ВСУ, ТрО, ВМС, Нацгвардии и ГПСУ.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными показали первые эмоции воинов, которых освободили из плена.