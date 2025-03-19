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Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

19 марта 2025 г. 18:06

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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

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19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

18 марта 2025
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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

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19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

18 марта 2025
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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

Сегодня еще один день, когда Украина возвращает своих. 175 наших защитников освобождены из российского плена. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов.

Как это происходит, смотрите онлайн на ютуб-канале Новини.LIVE.

Большой обмен пленными 19 марта

Украина продолжает возвращать своих людей домой. Среди тех, кого освободить из российской неволи, на этот раз есть тяжелораненые и воины, которых РФ преследовала за вымышленные преступления.

Напомним, большой обмен пленными Украина и Россия провели в среду, 19 марта. Домой вернулись воины ВСУ, ТрО, ВМС, Нацгвардии и ГПСУ.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными показали первые эмоции воинов, которых освободили из плена.

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19:05 Бюджетные тарифы 2025 — что выбрать для непрерывных разговоров

18:52 Правительство будет чаще выделять компенсации ФЛП — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:51 Эксперты сказали, почему в Хиросиме можно жить, а в Чернобыле нет

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир