Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

Сьогодні ще один день, коли Україна повертає своїх. 175 наших захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами.

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Великий обмін полоненими 19 березня

Україна продовжує повертати своїх людей додому. Серед тих, кого визволити з російської неволі цього разу, є важкопоранені та воїни, яких РФ переслідувала за вигадані злочини.

Нагадаємо, великий обмін полоненими Україна та Росія провели у середу, 19 березня. Додому повернулись воїни ЗСУ, ТрО, ВМС, Нацгвардії та ДПСУ.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими показали перші емоції воїнів, яких звільнили з полону.