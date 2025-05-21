Убийство Портнова и решение США по Украине — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE узнаем последние подробности об убийстве бывшего украинского политика Андрея Портнова в Испании. Также обсудим новые заявления президента США Дональда Трампа об Украине и окончании войны.

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Другие темы эфира

Действительно ли Россия готова к мирному соглашению? Позиция Путина.

Перемирие от Трампа: как реагирует Макрон и чего требует от Кремля.

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Что Трамп предложил Зеленскому и ЕС по завершению войны.

О чем говорили Зеленский и канцлер Мерц.

"1000 на 1000": когда произойдет масштабный обмен пленными.

Гости сегодняшнего эфира:

правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова;

генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун;

политический эксперт Константин Матвиенко;

политолог, партнер агентства по правительственным связям Good Politics Максим Джигун;

исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов;

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;

народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Напомним, 21 мая в Мадриде неизвестный вооруженный мужчина застрелил бывшего украинского политика Андрея Портнова. Впоследствии в Силах безопасности подтвердили убийство.