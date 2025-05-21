Убийство Портнова и решение США по Украине — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE узнаем последние подробности об убийстве бывшего украинского политика Андрея Портнова в Испании. Также обсудим новые заявления президента США Дональда Трампа об Украине и окончании войны.
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Другие темы эфира
- Действительно ли Россия готова к мирному соглашению? Позиция Путина.
- Перемирие от Трампа: как реагирует Макрон и чего требует от Кремля.
- Британия возвращается на мировую арену: что означает "хет-трик соглашений" Стармера.
- Что Трамп предложил Зеленскому и ЕС по завершению войны.
- О чем говорили Зеленский и канцлер Мерц.
- "1000 на 1000": когда произойдет масштабный обмен пленными.
Гости сегодняшнего эфира:
- правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова;
- генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун;
- политический эксперт Константин Матвиенко;
- политолог, партнер агентства по правительственным связям Good Politics Максим Джигун;
- исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов;
- военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
- народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Напомним, 21 мая в Мадриде неизвестный вооруженный мужчина застрелил бывшего украинского политика Андрея Портнова. Впоследствии в Силах безопасности подтвердили убийство.