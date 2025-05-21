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Убийство Портнова и решение США по Украине — эфир День.LIVE

Убийство Портнова и решение США по Украине — эфир День.LIVE

21 мая 2025 г. 13:12

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Убийство Портнова и решение США по Украине — эфир День.LIVE

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Сегодня в эфире День.LIVE узнаем последние подробности об убийстве бывшего украинского политика Андрея Портнова в Испании. Также обсудим новые заявления президента США Дональда Трампа об Украине и окончании войны.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Действительно ли Россия готова к мирному соглашению? Позиция Путина.
  • Перемирие от Трампа: как реагирует Макрон и чего требует от Кремля.
  • Британия возвращается на мировую арену: что означает "хет-трик соглашений" Стармера.
  • Что Трамп предложил Зеленскому и ЕС по завершению войны.
  • О чем говорили Зеленский и канцлер Мерц.
  • "1000 на 1000": когда произойдет масштабный обмен пленными.

Гости сегодняшнего эфира:

  • правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова;
  • генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун;
  • политический эксперт Константин Матвиенко;
  • политолог, партнер агентства по правительственным связям Good Politics Максим Джигун;
  • исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
  • народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Напомним, 21 мая в Мадриде неизвестный вооруженный мужчина застрелил бывшего украинского политика Андрея Портнова. Впоследствии в Силах безопасности подтвердили убийство.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:02 Регионы накроет грозовая буря — Диденко предупредила о погоде

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6 февраля 2024
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15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона