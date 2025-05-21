Вбивство Портнова та рішення США щодо України — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE дізнаємося останні подробиці про вбивство колишнього українського політика Андрія Портнова в Іспанії. Також обговоримо нові заяви президента США Дональда Трампа про Україну та закінчення війни.
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Інші теми ефіру
- Чи дійсно Росія готова до мирної угоди? Позиція Путіна.
- Перемир’я від Трампа: як реагує Макрон і чого вимагає від Кремля.
- Британія повертається на світову арену: що означає "хет-трик угод" Стармера.
- Що Трамп запропонував Зеленському та ЄС щодо завершення війни.
- Про що говорили Зеленський і канцлер Мерц.
- "1000 на 1000": коли відбудеться масштабний обмін полоненими.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денисова;
- генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014–2015) Віктор Ягун;
- політичний експерт Костянтин Матвієнко;
- політолог, партнер агенції з урядових зв’язків Good Politics Максим Джигун;
- виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов;
- військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
- народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Нагадаємо, 21 травня в Мадриді невідомий озброєний чоловік застрелив колишнього українського політика Андрія Портнова. Згодом у Силах безпеки підтвердили вбивство.