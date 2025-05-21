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Вбивство Портнова та рішення США щодо України — ефір День.LIVE

Вбивство Портнова та рішення США щодо України — ефір День.LIVE

21 травня 2025 р. 13:12

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Сьогодні в ефірі День.LIVE дізнаємося останні подробиці про вбивство колишнього українського політика Андрія Портнова в Іспанії. Також обговоримо нові заяви президента США Дональда Трампа про Україну та закінчення війни.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Чи дійсно Росія готова до мирної угоди? Позиція Путіна.
  • Перемир’я від Трампа: як реагує Макрон і чого вимагає від Кремля.
  • Британія повертається на світову арену: що означає "хет-трик угод" Стармера.
  • Що Трамп запропонував Зеленському та ЄС щодо завершення війни.
  • Про що говорили Зеленський і канцлер Мерц.
  • "1000 на 1000": коли відбудеться масштабний обмін полоненими.

 Гості сьогоднішнього ефіру:

  • правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денисова;
  • генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014–2015) Віктор Ягун;
  • політичний експерт Костянтин Матвієнко;
  • політолог, партнер агенції з урядових зв’язків Good Politics Максим Джигун;
  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов;
  • військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
  • народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Нагадаємо, 21 травня в Мадриді невідомий озброєний чоловік застрелив колишнього українського політика Андрія Портнова. Згодом у Силах безпеки підтвердили вбивство.

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14:24 Кіберфахівець назвав месенджер, безпечніший за Telegram

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14:20 Самосів біля двору — чи можна зрізати дерева без дозволу

14:19 У СБУ сказали, хто може бути причетним до вбивства Портнова

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:04 ЄС зняв економічні санкції із Сирії — реакція МЗС України

14:03 П'ять важливих функцій Android 16, які ви могли пропустити

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15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона