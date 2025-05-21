Вбивство Портнова та рішення США щодо України — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE дізнаємося останні подробиці про вбивство колишнього українського політика Андрія Портнова в Іспанії. Також обговоримо нові заяви президента США Дональда Трампа про Україну та закінчення війни.

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Інші теми ефіру

Чи дійсно Росія готова до мирної угоди? Позиція Путіна.

Перемир’я від Трампа: як реагує Макрон і чого вимагає від Кремля.

Британія повертається на світову арену: що означає "хет-трик угод" Стармера.

Що Трамп запропонував Зеленському та ЄС щодо завершення війни.

Про що говорили Зеленський і канцлер Мерц.

"1000 на 1000": коли відбудеться масштабний обмін полоненими.

Гості сьогоднішнього ефіру:

правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денисова;

генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014–2015) Віктор Ягун;

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

політолог, партнер агенції з урядових зв’язків Good Politics Максим Джигун;

виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов;

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;

народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Нагадаємо, 21 травня в Мадриді невідомий озброєний чоловік застрелив колишнього українського політика Андрія Портнова. Згодом у Силах безпеки підтвердили вбивство.