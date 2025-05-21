Убийство Андрея Портнова в Мадриде — эфир с места происшествия

В Мадриде 21 мая убили бывшего украинского политика Андрея Портнова. Стрельба произошла прямо возле американской школы.

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Убийство Андрея Портнова

В испанском Мадриде 21 мая случилась стрельба в результате которой убили экс-политика Андрея Портнова. В этот момент он отвозил своих детей в одну из элитных школ в городе.

Незадолго информацию подтвердили в Силах безопасности. По предварительным данным, в Портнова стреляли по меньшей мере пять раз.

СМИ узнали первые подробности убийства украинского бывшего политика и показали кадры с места происшествия.

Кроме того, нападавших видели свидетели, которые описали их внешний вид и приметы.