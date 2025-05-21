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Убийство Андрея Портнова в Мадриде — эфир с места происшествия

Убийство Андрея Портнова в Мадриде — эфир с места происшествия

21 мая 2025 г. 15:45

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В Мадриде 21 мая убили бывшего украинского политика Андрея Портнова. Стрельба произошла прямо возле американской школы.

Что происходит на месте преступления на данный момент — смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

Убийство Андрея Портнова

В испанском Мадриде 21 мая случилась стрельба в результате которой убили экс-политика Андрея Портнова. В этот момент он отвозил своих детей в одну из элитных школ в городе.

Незадолго информацию подтвердили в Силах безопасности. По предварительным данным, в Портнова стреляли по меньшей мере пять раз.

СМИ узнали первые подробности убийства украинского бывшего политика и показали кадры с места происшествия.

Кроме того, нападавших видели свидетели, которые описали их внешний вид и приметы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона