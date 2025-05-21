Вбивство Андрія Портнова у Мадриді — ефір з місця події

У Мадриді 21 травня вбили колишнього українського політика Андрія Портнова. Стрілянина трапилася просто біля американської школи.
Що відбувається на місці злочину на цей момент — дивіться у прямому ефірі Новини.LIVE.
Вбивство Андрія Портнова
В іспанському Мадриді 21 травня трапилася стрілянина в результаті якої вбили експолітика Андрія Портнова. У цю мить він відвозив своїх дітей до однієї з елітних шкіл у місті.
Незадовго інформацію підтвердили в Силах безпеки. За попередніми даними, у Портнова стріляли щонайменше п'ять разів.
ЗМІ дізналися перші подробиці вбивства українського колишнього політика та показали кадри з місця події.
Крім того, нападників бачили свідки, які описали їхній зовнішній вигляд та прикмети.