Вбивство Андрія Портнова у Мадриді — ефір з місця події

У Мадриді 21 травня вбили колишнього українського політика Андрія Портнова. Стрілянина трапилася просто біля американської школи.

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Вбивство Андрія Портнова

В іспанському Мадриді 21 травня трапилася стрілянина в результаті якої вбили експолітика Андрія Портнова. У цю мить він відвозив своїх дітей до однієї з елітних шкіл у місті.

Незадовго інформацію підтвердили в Силах безпеки. За попередніми даними, у Портнова стріляли щонайменше п'ять разів.

ЗМІ дізналися перші подробиці вбивства українського колишнього політика та показали кадри з місця події.

Крім того, нападників бачили свідки, які описали їхній зовнішній вигляд та прикмети.