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Вбивство Андрія Портнова у Мадриді — ефір з місця події

Вбивство Андрія Портнова у Мадриді — ефір з місця події

21 травня 2025 р. 15:45

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У Мадриді 21 травня вбили колишнього українського політика Андрія Портнова. Стрілянина трапилася просто біля американської школи. 

Що відбувається на місці злочину на цей момент — дивіться у прямому ефірі Новини.LIVE

Вбивство Андрія Портнова

В іспанському Мадриді 21 травня трапилася стрілянина в результаті якої вбили експолітика Андрія Портнова. У цю мить він відвозив своїх дітей до однієї з елітних шкіл у місті.

Незадовго інформацію підтвердили в Силах безпеки. За попередніми даними, у Портнова стріляли щонайменше п'ять разів. 

ЗМІ дізналися перші подробиці вбивства українського колишнього політика та показали кадри з місця події

Крім того, нападників бачили свідки, які описали їхній зовнішній вигляд та прикмети. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона