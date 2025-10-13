Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Важный день для Израиля и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE arrow
Важный день для Израиля и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Важный день для Израиля и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

13 октября 2025 г. 18:10

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:10 Важный день для Израиля и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 ВСУ атакуют зеркально Россию в ответ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2025
Text

21:00 Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

Text

17:55 Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

Text

08:00 Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2025
Text

17:57 В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

Text

08:00 Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

Text

18:10 Важный день для Израиля и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 ВСУ атакуют зеркально Россию в ответ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2025
Text

21:00 Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

Text

17:55 Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

После освобождения израильских заложников президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил перед Кнессетом и озвучил стремление к миру с Ираном и завершению боевых действий в регионах. Выступление политика несколько раз прерывали крики протеста, а двух "левых депутатов" вывела охрана.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 13 октября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • эксперт по геоэкономике Олег Саркиц;
  • главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • вице-спикер Кнессета (Израиль) Евгений Сова;
  • Председатель штабного фонда 3 ОШБр (Третьей отдельной штурмовой бригады) Олег Петренко;
  • народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг" Сергей Козырь;
  • адвокат, юрист Ростислав Кравец.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Президент США Дональд Трамп во время визита в Израиль заявил, что война в Секторе Газа официально завершена;
  • Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Израиль прибыл в Кнессет;
  • Во время выступления Дональда Трампа в Кнессете двое израильских парламентариев сорвали речь, подняв плакаты с надписью "геноцид";
  • Трамп очертил план мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Ранее мы информировали, что в понедельник, 13 октября, Президент США Дональд Трамп прилетел в Израиль.

Также мы сообщали, что 13 октября ХАМАС передал израильских заложников.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:34 Кая Каллас рассказала, как ЕС поможет Украине пережить зиму

19:25 Каллас спрогнозировала, когда ЕС примет 19-й пакет санкций

19:21 На границе с Польшей замедлится движение — какая причина

19:20 Вторая платежка за газ — кто будет платить больше в 2026 году

19:19 Зеленский заявил, что говорил с Трампом о ракетах Tomahawk

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:16 Зеленский прокомментировал слухи о встрече с Трампом

19:14 Зеленский назвал план действий в случае проблем с электроэнергией

19:08 Синоптики предупреждают о снеге — каким областям готовиться

19:02 Покупка квартиры в Одессе — какие дополнительные расходы вас ждут

18:53 Рютте высмеял сломанную подводную лодку России — детали

19:34 Кая Каллас рассказала, как ЕС поможет Украине пережить зиму

19:25 Каллас спрогнозировала, когда ЕС примет 19-й пакет санкций

19:21 На границе с Польшей замедлится движение — какая причина

19:20 Вторая платежка за газ — кто будет платить больше в 2026 году

19:19 Зеленский заявил, что говорил с Трампом о ракетах Tomahawk

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:16 Зеленский прокомментировал слухи о встрече с Трампом

19:14 Зеленский назвал план действий в случае проблем с электроэнергией

19:08 Синоптики предупреждают о снеге — каким областям готовиться

19:02 Покупка квартиры в Одессе — какие дополнительные расходы вас ждут

18:53 Рютте высмеял сломанную подводную лодку России — детали

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

10 октября

18:52 Военная администрация в Одессе — что об этом думают горожане

9 октября

18:51 Ситуация на одесских рынках в октябре — что подорожало на Привозе

8 октября

22:33 Компенсации после потопа в Одессе — как получить выплаты

7 октября

18:32 Одесса под водой — можно ли было избежать затопления города

6 октября

21:27 Одесса будущего — как спасти архитектурную ценность города

5 октября

06:33 Зарплата учителей — какой она должна быть по мнению одесситов

4 октября

06:33 Второй шанс на жизнь — как одесские волонтеры спасают животных

2 октября

19:47 Цены на одесских рынках в октябре — что стало дороже

1 октября

19:47 День защитника — какие вызовы стоят перед украинской армией

Text

18:10 Важный день для Израиля и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 ВСУ атакуют зеркально Россию в ответ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

10 октября
Text

21:00 Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

Text

17:55 Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
ВСУ атакуют зеркально Россию в ответ — эфир День.LIVE

ВСУ атакуют зеркально Россию в ответ — эфир День.LIVE

13 октября 2025 г. 13:10
Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

13 октября 2025 г. 8:00
Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

10 октября 2025 г. 21:00
Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

10 октября 2025 г. 17:55
Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

10 октября 2025 г. 13:21
Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2025 г. 8:00
В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

9 октября 2025 г. 17:57
Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

9 октября 2025 г. 13:07

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации