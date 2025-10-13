Важный день для Израиля и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

После освобождения израильских заложников президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил перед Кнессетом и озвучил стремление к миру с Ираном и завершению боевых действий в регионах. Выступление политика несколько раз прерывали крики протеста, а двух "левых депутатов" вывела охрана.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 13 октября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

эксперт по геоэкономике Олег Саркиц;

главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;

кандидат политических наук Алексей Якубин;

вице-спикер Кнессета (Израиль) Евгений Сова;

Председатель штабного фонда 3 ОШБр (Третьей отдельной штурмовой бригады) Олег Петренко;

народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг" Сергей Козырь;

адвокат, юрист Ростислав Кравец.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Президент США Дональд Трамп во время визита в Израиль заявил, что война в Секторе Газа официально завершена;

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Израиль прибыл в Кнессет;

Во время выступления Дональда Трампа в Кнессете двое израильских парламентариев сорвали речь, подняв плакаты с надписью "геноцид";

Трамп очертил план мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Ранее мы информировали, что в понедельник, 13 октября, Президент США Дональд Трамп прилетел в Израиль.

Также мы сообщали, что 13 октября ХАМАС передал израильских заложников.