Важный день для Израиля и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

После освобождения израильских заложников президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил перед Кнессетом и озвучил стремление к миру с Ираном и завершению боевых действий в регионах. Выступление политика несколько раз прерывали крики протеста, а двух "левых депутатов" вывела охрана.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 13 октября.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- эксперт по геоэкономике Олег Саркиц;
- главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- вице-спикер Кнессета (Израиль) Евгений Сова;
- Председатель штабного фонда 3 ОШБр (Третьей отдельной штурмовой бригады) Олег Петренко;
- народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг" Сергей Козырь;
- адвокат, юрист Ростислав Кравец.
О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Президент США Дональд Трамп во время визита в Израиль заявил, что война в Секторе Газа официально завершена;
- Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Израиль прибыл в Кнессет;
- Во время выступления Дональда Трампа в Кнессете двое израильских парламентариев сорвали речь, подняв плакаты с надписью "геноцид";
- Трамп очертил план мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
Ранее мы информировали, что в понедельник, 13 октября, Президент США Дональд Трамп прилетел в Израиль.
Также мы сообщали, что 13 октября ХАМАС передал израильских заложников.