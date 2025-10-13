Важливий день для Ізраїлю та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Після звільнення ізраїльських заручників президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив перед Кнесетом та озвучив прагнення миру з Іраном та завершення бойових дій у регіонах. Виступ політика кілька разів переривали крики протесту, а двох "лівих депутатів" вивела охорона.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 13 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

експерт з геоекономіки Олег Саркіц;

головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

віцеспікер Кнесету (Ізраїль) Євген Сова;

Голова штабного фонду 3 ОШБр (Третьої окремої штурмової бригади) Олег Петренко;

народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг" Сергій Козир;

адвокат, юрист Ростислав Кравець.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Ізраїлю заявив, що війна в Секторі Гази офіційно завершена;

Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Ізраїлю прибув до Кнесету;

Під час виступу Дональда Трампа у Кнесеті двоє ізраїльських парламентарів зірвали промову, піднявши плакати з написом "геноцид";

Трамп окреслив план мирного врегулювання на Близькому Сході.

Раніше ми інформували, що у понеділок, 13 жовтня, Президент США Дональд Трамп прилетів до Ізраїлю.

Також ми повідомляли, що 13 жовтня ХАМАС передав ізраїльських заручників.