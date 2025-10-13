Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Важливий день для Ізраїлю та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE
Важливий день для Ізраїлю та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Важливий день для Ізраїлю та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

13 жовтня 2025 р. 18:10

Text

21:00 Енергетика після атак РФ та зміни — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

17:55 Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Після звільнення ізраїльських заручників президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив перед Кнесетом та озвучив прагнення миру з Іраном та завершення бойових дій у регіонах. Виступ політика кілька разів переривали крики протесту, а двох "лівих депутатів" вивела охорона.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 13 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • експерт з геоекономіки Олег Саркіц;
  • головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • віцеспікер Кнесету (Ізраїль) Євген Сова;
  • Голова штабного фонду 3 ОШБр (Третьої окремої штурмової бригади) Олег Петренко;
  • народний депутат від фракції  "Слуга Народу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг" Сергій Козир;
  • адвокат, юрист Ростислав Кравець.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Президент США Дональд Трамп під час візиту до Ізраїлю заявив, що війна в Секторі Гази офіційно завершена;
  • Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Ізраїлю прибув до Кнесету;
  • Під час виступу Дональда Трампа у Кнесеті двоє ізраїльських парламентарів зірвали промову, піднявши плакати з написом "геноцид";
  • Трамп окреслив план мирного врегулювання на Близькому Сході.

Раніше ми інформували, що у понеділок, 13 жовтня, Президент США Дональд Трамп прилетів до Ізраїлю.

Також ми повідомляли, що 13 жовтня ХАМАС передав ізраїльських заручників. 

