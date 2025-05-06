Важное собрание Европейского парламента — эфир Новини.LIVE

Европейский парламент 6 мая проводит дебаты относительно ответа ЕС на пошлины США. Недавно президент Америки Дональд Трамп поднял их до космического уровня.

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Важное собрание Европейского парламента

Как известно, на дебатах Европейского парламента выступит с заявлением комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович.

Отметим, ранее Трамп угрожал Евросоюзу ввести 200% пошлины на алкоголь. Он отметил, что 50% тариф ЕС на американский виски является "отвратительным".

После этого Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС имеет ответ на тарифы США. По ее словам, ЕС "не начинал" это противостояние.