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Важное собрание Европейского парламента — эфир Новини.LIVE

Важное собрание Европейского парламента — эфир Новини.LIVE

6 мая 2025 г. 10:51

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Европейский парламент 6 мая проводит дебаты относительно ответа ЕС на пошлины США. Недавно президент Америки Дональд Трамп поднял их до космического уровня.

Смотрите дебаты Европарламента в эфире Новини.LIVE.

Важное собрание Европейского парламента

Как известно, на дебатах Европейского парламента выступит с заявлением комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович.

Отметим, ранее Трамп угрожал Евросоюзу ввести 200% пошлины на алкоголь. Он отметил, что 50% тариф ЕС на американский виски является "отвратительным".

После этого Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС имеет ответ на тарифы США. По ее словам, ЕС "не начинал" это противостояние.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
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15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона