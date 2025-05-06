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Важливі збори Європейського парламенту — ефір Новини.LIVE

Важливі збори Європейського парламенту — ефір Новини.LIVE

06 травня 2025 р. 10:51

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Європейський парламент 6 травня проводить дебати щодо відповіді ЄС на мита США. Нещодавно президент Америки Дональд Трамп підняв їх до космічного рівня.

Дивіться дебати Європарламенту в ефірі Новини.LIVE. 

Важливі збори Європейського парламенту

Як відомо, на дебатах Європейського парламенту виступить із заявою комісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович.

Зазначимо, раніше Трамп погрожував Євросоюзу ввести 200% мита на алкоголь. Він зазначив, що 50% тариф ЄС на американський віскі є "огидним".

Після цього Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має відповідь на тарифи США. За її словами, ЄС "не починав" це протистояння.

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11:33 Росія запустила Україні 136 ударних БпЛА вночі — скільки збили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:31 Мерца не обрали канцлером Німеччини — яка причина

11:20 Завдяки дронам Росія більше не має переваг у повітрі

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15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона