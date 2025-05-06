Важливі збори Європейського парламенту — ефір Новини.LIVE

Європейський парламент 6 травня проводить дебати щодо відповіді ЄС на мита США. Нещодавно президент Америки Дональд Трамп підняв їх до космічного рівня.

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Важливі збори Європейського парламенту

Як відомо, на дебатах Європейського парламенту виступить із заявою комісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович.

Зазначимо, раніше Трамп погрожував Євросоюзу ввести 200% мита на алкоголь. Він зазначив, що 50% тариф ЄС на американський віскі є "огидним".

Після цього Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має відповідь на тарифи США. За її словами, ЄС "не починав" це протистояння.