Важная встреча Мелони с Трампом в Вашингтоне — прямой эфир

Госпожа премьер-министр Италии Джорджа Мелони 17 апреля с визитом в Вашингтоне. Чиновница встретилась с президентом США Дональдом Трампом.

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Встреча Мелони и Трампа

В Белом доме состоялась важная встреча Мэлони с Трампом. Среди тем разговора торговые пошлины, безопасность НАТО и роль Италии как посредника между США и ЕС.

Напомним, что по информации СМИ, президент США недоволен тем, как Европа показывает поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло после скандально известной встречи лидеров в Овальном кабинете.

Также мы сообщали, что Трамп ввел пошлины на импорт из всех стран. Известно, какие ограничения ввел президент против Украины и Италии.