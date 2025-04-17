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Важная встреча Мелони с Трампом в Вашингтоне — прямой эфир

Важная встреча Мелони с Трампом в Вашингтоне — прямой эфир

17 апреля 2025 г. 20:47

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Госпожа премьер-министр Италии Джорджа Мелони 17 апреля с визитом в Вашингтоне. Чиновница встретилась с президентом США Дональдом Трампом.

Детали разговора лидеров смотрите в эфире Новини.LIVE.

Встреча Мелони и Трампа

В Белом доме состоялась важная встреча Мэлони с Трампом. Среди тем разговора торговые пошлины, безопасность НАТО и роль Италии как посредника между США и ЕС.

Напомним, что по информации СМИ, президент США недоволен тем, как Европа показывает поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло после скандально известной встречи лидеров в Овальном кабинете.

Также мы сообщали, что Трамп ввел пошлины на импорт из всех стран. Известно, какие ограничения ввел президент против Украины и Италии.

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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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