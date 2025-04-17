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Важлива зустріч Мелоні з Трампом у Вашингтоні — прямий ефір

Важлива зустріч Мелоні з Трампом у Вашингтоні — прямий ефір

17 квітня 2025 р. 20:47

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Пані прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні 17 квітня з візитом у Вашингтоні. Посадовиця зустрілася з президентом США Дональдом Трампом.

Деталі розмови лідерів дивіться в ефірі Новини.LIVE.

Зустріч Мелоні і Трампа

У Білому домі відбулась важлива зустріч Мелоні з Трампом. Серед тем розмови торгові мита, безпека НАТО та роль Італії як посередника між США і ЄС.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, президент США незадоволений тим, як Європа показує підтримку президенту України Володимиру Зеленському. Це сталося після скандально відомої зустрічі лідерів у Овальному кабінеті.

Також ми повідомляли, що Трамп запровадив мита на імпорт зі всіх країн. Відомо, які обмеження ввів президент проти України та Італії.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:29 У Парижі триває зустріч щодо закінчення війни — всі деталі

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Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона