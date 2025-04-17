Важлива зустріч Мелоні з Трампом у Вашингтоні — прямий ефір

Пані прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні 17 квітня з візитом у Вашингтоні. Посадовиця зустрілася з президентом США Дональдом Трампом.

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Зустріч Мелоні і Трампа

У Білому домі відбулась важлива зустріч Мелоні з Трампом. Серед тем розмови торгові мита, безпека НАТО та роль Італії як посередника між США і ЄС.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, президент США незадоволений тим, як Європа показує підтримку президенту України Володимиру Зеленському. Це сталося після скандально відомої зустрічі лідерів у Овальному кабінеті.

Також ми повідомляли, що Трамп запровадив мита на імпорт зі всіх країн. Відомо, які обмеження ввів президент проти України та Італії.