Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Важное заявление Зеленского об отношениях с США — эфир Вечір.LIVE
Важное заявление Зеленского об отношениях с США — эфир Вечір.LIVE

Важное заявление Зеленского об отношениях с США — эфир Вечір.LIVE

25 сентября 2025 г. 17:57



24 сентября 2025
Text

20:42 Неожиданная правда о Путине — интервью с экс-сотрудником ЦРУ

Text

19:03 Почему в столице много аварий — эфир Київський час

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями американского бизнеса поблагодарил за двухпартийную поддержку Украины. Он отметил, что важными были и переговоры с Президентом США Дональдом Трампом.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 25 сентября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам экономического развития Галина Янченко;
  • президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
  • народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями американского бизнеса поблагодарил за двухпартийную поддержку Украины;
  • Зеленский сказал, что важными были и вчерашние переговоры с президентом США, месседжи из которых оказались более позитивными, чем ожидалось;
  • Глава государства отметил, что это сигнал о признании Белым домом того, что Путин не хочет останавливать войну и не стремится к переговорам.

Ранее мы информировали, что Зеленский провел важный разговор с лидерами ведущих американских компаний и президентами корпораций.

Также мы сообщали, что Зеленский встретился с представителями Американского еврейского комитета.





