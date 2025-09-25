Важное заявление Зеленского об отношениях с США — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями американского бизнеса поблагодарил за двухпартийную поддержку Украины. Он отметил, что важными были и переговоры с Президентом США Дональдом Трампом.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 25 сентября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам экономического развития Галина Янченко;

президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;

народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями американского бизнеса поблагодарил за двухпартийную поддержку Украины;

Зеленский сказал, что важными были и вчерашние переговоры с президентом США, месседжи из которых оказались более позитивными, чем ожидалось;

Глава государства отметил, что это сигнал о признании Белым домом того, что Путин не хочет останавливать войну и не стремится к переговорам.

