Важное заявление Зеленского об отношениях с США — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями американского бизнеса поблагодарил за двухпартийную поддержку Украины. Он отметил, что важными были и переговоры с Президентом США Дональдом Трампом.
- народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам экономического развития Галина Янченко;
- президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
- народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок.
- Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями американского бизнеса поблагодарил за двухпартийную поддержку Украины;
- Зеленский сказал, что важными были и вчерашние переговоры с президентом США, месседжи из которых оказались более позитивными, чем ожидалось;
- Глава государства отметил, что это сигнал о признании Белым домом того, что Путин не хочет останавливать войну и не стремится к переговорам.
Ранее мы информировали, что Зеленский провел важный разговор с лидерами ведущих американских компаний и президентами корпораций.
Также мы сообщали, что Зеленский встретился с представителями Американского еврейского комитета.