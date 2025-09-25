Важлива заява Зеленського про відносини зі США — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками американського бізнесу подякував за двопартійну підтримку України. Він зазначив, що важливими були й переговори з Президентом США Дональдом Трампом.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 25 вересня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань економічного розвитку Галина Янченко;

президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

