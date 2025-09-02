Видео
Важное заявление Трампа — эфир День.LIVE

Важное заявление Трампа — эфир День.LIVE

2 сентября 2025 г. 13:14

Важное заявление Трампа — эфир День.LIVE

В Париже пройдет встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE
1 сентября 2025

1 сентября 2025
Германия наращивает поставки оружия Украине — эфир Вечір.LIVE

Путин снова заговорил об Украине и политике — эфир День.LIVE

Германия сделала заявление о поддержке Украины — эфир Ранок.LIVE
29 августа 2025

29 августа 2025
Зарплаты и бюджет на 2026 — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

Трамп взбесился на Путина из-за обстрела Киева — эфир Ранок.LIVE
28 августа 2025

28 августа 2025
Турция заговорила о гарантиях Украине — эфир Вечір.LIVE

13:14 Важное заявление Трампа — эфир День.LIVE

08:00 В Париже пройдет встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE
1 сентября 2025

1 сентября 2025
18:00 Германия наращивает поставки оружия Украине — эфир Вечір.LIVE

13:06 Путин снова заговорил об Украине и политике — эфир День.LIVE

08:00 Германия сделала заявление о поддержке Украины — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп анонсировал важное заявление, содержание которого пока не разглашается, в Киеве прогремели мощные взрывы, а во Львове проходит прощание с Андреем Парубием.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 2 сентября

Приглашенные гости эфира:

  • Людмила Денисова — правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека;
  • Игорь Попов — политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Виталий Кулик — футуролог;
  • Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко;
  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;
  • Павел Гай-Нижник — доктор исторических наук, политолог, общественно-политический деятель;
  • Юрий Рашкин — общественный и политический деятель из США (депутат окружного собрания округа РОК);
  • Давид Шарп — военный обозреватель;
  • Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Юрий Романюк — председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";
  • Виктория Гриб — Председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, срок, который дал Трамп российскому диктатору Владимиру Путину по заключению мирного соглашения с Украиной истек.

А в одном из районов Киева сегодня зафиксировали падение обломков вражеского БпЛА.

1 сентября
