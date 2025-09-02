Важное заявление Трампа — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп анонсировал важное заявление, содержание которого пока не разглашается, в Киеве прогремели мощные взрывы, а во Львове проходит прощание с Андреем Парубием.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 2 сентября
Приглашенные гости эфира:
- Людмила Денисова — правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека;
- Игорь Попов — политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";
- Виталий Кулик — футуролог;
- Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко;
- Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;
- Павел Гай-Нижник — доктор исторических наук, политолог, общественно-политический деятель;
- Юрий Рашкин — общественный и политический деятель из США (депутат окружного собрания округа РОК);
- Давид Шарп — военный обозреватель;
- Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
- Юрий Романюк — председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";
- Виктория Гриб — Председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
Напомним, срок, который дал Трамп российскому диктатору Владимиру Путину по заключению мирного соглашения с Украиной истек.
А в одном из районов Киева сегодня зафиксировали падение обломков вражеского БпЛА.