Важное заявление Трампа — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп анонсировал важное заявление, содержание которого пока не разглашается, в Киеве прогремели мощные взрывы, а во Львове проходит прощание с Андреем Парубием.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 2 сентября

Приглашенные гости эфира:

Людмила Денисова — правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека;

Игорь Попов — политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";

Виталий Кулик — футуролог;

Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко;

Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;

Павел Гай-Нижник — доктор исторических наук, политолог, общественно-политический деятель;

Юрий Рашкин — общественный и политический деятель из США (депутат окружного собрания округа РОК);

Давид Шарп — военный обозреватель;

Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Юрий Романюк — председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";

Виктория Гриб — Председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, срок, который дал Трамп российскому диктатору Владимиру Путину по заключению мирного соглашения с Украиной истек.

А в одном из районов Киева сегодня зафиксировали падение обломков вражеского БпЛА.