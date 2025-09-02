Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп анонсував важливу заяву, зміст якої наразі не розголошується, у Києві пролунали потужні вибухи, а у Львові відбувається прощання з Андрієм Парубієм.
Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.
Ефір День.LIVE 2 вересня
Запрошені гості ефіру:
- Людмила Денісова — правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;
- Ігор Попов — політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
- Віталій Кулик — футуролог;
- Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;
- Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;
- Павло Гай-Нижник — доктор історичних наук, політолог, громадсько-політичний діяч;
- Юрій Рашкін — громадський та політичний діяч зі США (депутат окружного собрания округа РОК);
- Давид Шарп — військовий оглядач;
- Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
- Юрій Романюк — голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";
- Вікторія Гриб — Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
Нагадаємо, термін, який дав Трамп російському диктатору Володимиру Путіну щодо укладення мирної угоди з Україною минув.
А в одному із районів Києва сьогодні зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА.