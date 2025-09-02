Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE arrow
Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

02 вересня 2025 р. 13:14

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

Text

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2025
Text

Німеччина нарощує постачання зброї України — ефір Вечір.LIVE

Text

Путін знову заговорив про Україну та політику — ефір День.LIVE

Text

Німеччина зробила заяву щодо підтримки України — ефір Ранок.LIVE

29 серпня 2025
Text

Зарплати та бюджет на 2026 — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Text

Трамп стурбований затягуванням війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

Різка заява Макрона про РФ та пропозиція ЄС — ефір День.LIVE

Text

Трамп збісився на Путіна через обстріл Києва — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2025
Text

Туреччина заговорила про гарантії Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

Text

08:00 У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2025
Text

18:00 Німеччина нарощує постачання зброї України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Путін знову заговорив про Україну та політику — ефір День.LIVE

Text

08:00 Німеччина зробила заяву щодо підтримки України — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп анонсував важливу заяву, зміст якої наразі не розголошується, у Києві пролунали потужні вибухи, а у Львові відбувається прощання з Андрієм Парубієм.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 2 вересня

Запрошені гості ефіру:

  • Людмила Денісова — правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;
  • Ігор Попов — політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
  • Віталій Кулик — футуролог;
  • Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;
  • Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;
  • Павло Гай-Нижник — доктор історичних наук, політолог, громадсько-політичний діяч;
  • Юрій Рашкін — громадський та політичний діяч зі США (депутат окружного собрания округа РОК);
  • Давид Шарп — військовий оглядач;
  • Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Юрій Романюк — голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";
  • Вікторія Гриб — Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, термін, який дав Трамп російському диктатору Володимиру Путіну щодо укладення мирної угоди з Україною минув.

А в одному із районів Києва сьогодні зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:14 Молитва за Одесу — у день міста всі конфесії об'єдналися

14:10 Паливна криза вже близько — що відбувається з бензином на ТОТ

14:07 Фіцо поскаржився Путіну на Україну — деталі

14:06 Путін на зустрічі з Фіцо пояснив, чого насправді хоче від України

14:04 Підозрюваному у вбивстві Парубія обрали запобіжний захід

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:55 Геращенко сказав, яке покарання має отримати вбивця Парубія

13:49 Атака "Шахедами" — РФ застосовує нову тактику

13:44 Підозрюваний у вбивстві Парубія не заперечив арешту

13:33 Політики назвали свою версію вбивства Парубія

13:33 В Одесі побільшало міст-побратимів — тепер їх 24

14:14 Молитва за Одесу — у день міста всі конфесії об'єдналися

14:10 Паливна криза вже близько — що відбувається з бензином на ТОТ

14:07 Фіцо поскаржився Путіну на Україну — деталі

14:06 Путін на зустрічі з Фіцо пояснив, чого насправді хоче від України

14:04 Підозрюваному у вбивстві Парубія обрали запобіжний захід

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:55 Геращенко сказав, яке покарання має отримати вбивця Парубія

13:49 Атака "Шахедами" — РФ застосовує нову тактику

13:44 Підозрюваний у вбивстві Парубія не заперечив арешту

13:33 Політики назвали свою версію вбивства Парубія

13:33 В Одесі побільшало міст-побратимів — тепер їх 24

08:20 Що одесити бажають у день народження міста

06:33 Коли насправді день народження Одеси — 2 вересня чи 19 травня

1 вересня

19:43 День міста під час війни — що думають одесити про свято

29 серпня

22:33 Борщовий набір під загрозою — що буде з цінами взимку

19:43 Курортний сезон — як одесити провели нинішнє літо

28 серпня

22:33 Врожайність менша, ніж рік тому — чи будуть українці з овочами

19:43 Закінчення війни в Україні через пів року — чи вірять одесити

10:21 COVID-19 наступає — яка реальна ситуація в Одесі сьогодні

27 серпня

19:42 Нова хвиля коронавірусу — чи готові до неї одесити

06:33 Відпочинок у Кароліно-Бугазі на Одещині – яка вартість у вересні

Text

13:14 Важлива заява Трампа — ефір День.LIVE

Text

08:00 У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

1 вересня
Text

18:00 Німеччина нарощує постачання зброї України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Путін знову заговорив про Україну та політику — ефір День.LIVE

Text

08:00 Німеччина зробила заяву щодо підтримки України — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

У Парижі відбудеться зустріч Коаліції охочих — ефір Ранок.LIVE

02 вересня 2025 р. 08:00
Німеччина нарощує постачання зброї України — ефір Вечір.LIVE

Німеччина нарощує постачання зброї України — ефір Вечір.LIVE

01 вересня 2025 р. 18:00
Путін знову заговорив про Україну та політику — ефір День.LIVE

Путін знову заговорив про Україну та політику — ефір День.LIVE

01 вересня 2025 р. 13:06
Німеччина зробила заяву щодо підтримки України — ефір Ранок.LIVE

Німеччина зробила заяву щодо підтримки України — ефір Ранок.LIVE

01 вересня 2025 р. 08:00
Зарплати та бюджет на 2026 — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Зарплати та бюджет на 2026 — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

29 серпня 2025 р. 21:00
Трамп стурбований затягуванням війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Трамп стурбований затягуванням війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

29 серпня 2025 р. 17:52
Різка заява Макрона про РФ та пропозиція ЄС — ефір День.LIVE

Різка заява Макрона про РФ та пропозиція ЄС — ефір День.LIVE

29 серпня 2025 р. 13:14
Трамп збісився на Путіна через обстріл Києва — ефір Ранок.LIVE

Трамп збісився на Путіна через обстріл Києва — ефір Ранок.LIVE

29 серпня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації