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Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

28 ноября 2024 г. 17:59

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17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

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16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

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15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

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13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

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13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

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12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

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12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

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12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

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12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

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09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

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17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

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16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

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09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

Лидер Кремля Владимир Путин пригрозил нанести новый удар по Украине ракетой средней дальности "Орешник". Среди возможных целей может быть Киев.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE  в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский;
  • член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, фракция "Слуга Народа" Галина Янченко;
  • адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
  • военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Трамп назначит Кита Келлога спецпосланником по войне в Украине;
  • Украина рассчитывает на то, что концепция "мира через силу" станет основой политики Трампа;
  • Украина готова провести второй саммит мира в ближайшем будущем;
  • РФ хочет оккупировать больше территорий, понимая, что будет вынуждена садиться за стол переговоров, — Сибига;
  • ближайшие недели Львовщине придется жить в жестких графиках электроснабжения;
  • в Харькове ликвидировали МСЭК;
  • Белый дом советует Украине снизить призывной возраст до 18 лет, чтобы стабилизировать линию фронта — реакция ВРУ.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Россия производила запас ракет для массированных ударов по Украине.

Ранее мы писали о том, что в результате ракетных обстрелов 28 ноября повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Во многих областях Украины действуют отключения света.

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18:16 Ермак назвал время, когда Украина проведет второй саммит мира

18:08 Львовский суд определил размер залога для Стахива — какая сумма

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:57 Гость с крайнего Севера — на Одесчине заметили снежную пуночку

17:50 В Украине повысят налоги — за что придется платить каждому

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13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

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13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

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12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

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09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE