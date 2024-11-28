Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Лидер Кремля Владимир Путин пригрозил нанести новый удар по Украине ракетой средней дальности "Орешник". Среди возможных целей может быть Киев.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский;
- член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, фракция "Слуга Народа" Галина Янченко;
- адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
- военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Трамп назначит Кита Келлога спецпосланником по войне в Украине;
- Украина рассчитывает на то, что концепция "мира через силу" станет основой политики Трампа;
- Украина готова провести второй саммит мира в ближайшем будущем;
- РФ хочет оккупировать больше территорий, понимая, что будет вынуждена садиться за стол переговоров, — Сибига;
- ближайшие недели Львовщине придется жить в жестких графиках электроснабжения;
- в Харькове ликвидировали МСЭК;
- Белый дом советует Украине снизить призывной возраст до 18 лет, чтобы стабилизировать линию фронта — реакция ВРУ.
Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Россия производила запас ракет для массированных ударов по Украине.
Ранее мы писали о том, что в результате ракетных обстрелов 28 ноября повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Во многих областях Украины действуют отключения света.