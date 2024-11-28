Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Лидер Кремля Владимир Путин пригрозил нанести новый удар по Украине ракетой средней дальности "Орешник". Среди возможных целей может быть Киев.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский;

член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, фракция "Слуга Народа" Галина Янченко;

адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;

военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Трамп назначит Кита Келлога спецпосланником по войне в Украине;

Украина рассчитывает на то, что концепция "мира через силу" станет основой политики Трампа;

Украина готова провести второй саммит мира в ближайшем будущем;

РФ хочет оккупировать больше территорий, понимая, что будет вынуждена садиться за стол переговоров, — Сибига;

ближайшие недели Львовщине придется жить в жестких графиках электроснабжения;

в Харькове ликвидировали МСЭК;

Белый дом советует Украине снизить призывной возраст до 18 лет, чтобы стабилизировать линию фронта — реакция ВРУ.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Россия производила запас ракет для массированных ударов по Украине.

Ранее мы писали о том, что в результате ракетных обстрелов 28 ноября повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Во многих областях Украины действуют отключения света.