Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Лідер Кремля Володимир Путін пригрозив завдати нового удару по Україні ракетою середньої дальності "Орєшнік". Серед імовірних цілей може бути Київ.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський;

член Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, фракція "Слуга Народу" Галина Янченко;

адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;

військовий оглядач (Ізраїль) Давид Шарп.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Трамп призначить Кіта Келлога спецпосланцем по війні в Україні;

Україна розраховує на те, що концепція "миру через силу" стане основою політики Трампа;

Україна готова провести другий саміт миру у найближчому майбутньому;

РФ хоче окупувати більше територій, бо розуміє, що буде змушена сідати за стіл переговорів, — Сибіга;

найближчі тижні Львівщині доведеться жити в жорстких графіках електропостачань;

у Харкові ліквідували МСЕК;

Білий дім радить Україні знизити призовний вік до 18 років, щоб стабілізувати лінію фронту — реакція ВРУ.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що Росія робила запас ракет для масованих ударів по Україні.

Раніше ми писали про те, що внаслідок ракетного обстрілу 28 листопада пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох регіонах. В багатьох областях України діють відключення світла.