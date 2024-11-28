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Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

28 листопада 2024 р. 17:59

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17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

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16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

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15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

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13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

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13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

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12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

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12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

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12:11 У КМВА відповіли, за які кошти поставлять ялинку у Києві

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12:06 Шаманов повідомив нові подробиці ракетного удару по Києву

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09:30 У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

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17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Text

13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 У КМВА відповіли, за які кошти поставлять ялинку у Києві

Text

12:06 Шаманов повідомив нові подробиці ракетного удару по Києву

Text

09:30 У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

Лідер Кремля Володимир Путін пригрозив завдати нового удару по Україні ракетою середньої дальності "Орєшнік". Серед імовірних цілей може бути Київ.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський;
  • член Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, фракція "Слуга Народу" Галина Янченко;
  • адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;
  • військовий оглядач (Ізраїль) Давид Шарп.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Трамп призначить Кіта Келлога спецпосланцем по війні в Україні;
  • Україна розраховує на те, що концепція "миру через силу" стане основою політики Трампа;
  • Україна готова провести другий саміт миру у найближчому майбутньому;
  • РФ хоче окупувати більше територій, бо розуміє, що буде змушена сідати за стіл переговорів, — Сибіга;
  • найближчі тижні Львівщині доведеться жити в жорстких графіках електропостачань;
  • у Харкові ліквідували МСЕК;
  • Білий дім радить Україні знизити призовний вік до 18 років, щоб стабілізувати лінію фронту — реакція ВРУ.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що Росія робила запас ракет для масованих ударів по Україні. 

Раніше ми писали про те, що внаслідок ракетного обстрілу 28 листопада пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох регіонах. В багатьох областях України діють відключення світла.

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18:39 Лубінець відреагував на розстріл українських бійців на Запоріжжі

Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:22 Що буде з пільгами військовослужбовців у грудні 2024 року

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16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

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