В Украину вернулись 205 защитников — эфир Вечір.LIVE

В Украину во вторник, 6 мая, в рамках обмена с Россией вернули 205 военнопленных. Среди них офицеры, сержанты и солдаты, которые находились в плену с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам прав человека и недопущения дискриминации Руслан Горбенко;
- политтехнолог Олег Постернак;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- американский политик (США, Нью-Йорк) Борис Пинкус;
- оппозиционная белорусская журналистка Татьяна Мартынова.
Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:
- Еще 205 воинов вернулись домой из российского плена, — Зеленский;
- Фридриха Мерца не избрали канцлером: Бундестаг провалил первую попытку голосования за его кандидатуру;
- Путин заявил, что Россия сохраняет первоначальную цель своей войны в Украине и готовит россиян к тому, что война будет продолжаться еще долго;
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет договориться о мире с Украиной из-за резкого падения нефтяных цен;
- Лидер Китая заявил о готовности сотрудничать с ЕС на фоне тарифов Трампа.
Напомним, первыми из освобожденных пленных доставили тяжелобольных — корреспондентка Новини.LIVE побывала возле больницы, куда привезли воинов.
Также мы показали, как родные защитников встречали их из плена дома.