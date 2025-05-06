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В Украину вернулись 205 защитников — эфир Вечір.LIVE

В Украину вернулись 205 защитников — эфир Вечір.LIVE

6 мая 2025 г. 17:50

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В Украину вернулись 205 защитников — эфир Вечір.LIVE

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В Украину во вторник, 6 мая, в рамках обмена с Россией вернули 205 военнопленных. Среди них офицеры, сержанты и солдаты, которые находились в плену с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам прав человека и недопущения дискриминации Руслан Горбенко;
  • политтехнолог Олег Постернак;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • американский политик (США, Нью-Йорк) Борис Пинкус;
  • оппозиционная белорусская журналистка Татьяна Мартынова.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

  • Еще 205 воинов вернулись домой из российского плена, — Зеленский;
  • Фридриха Мерца не избрали канцлером: Бундестаг провалил первую попытку голосования за его кандидатуру;
  • Путин заявил, что Россия сохраняет первоначальную цель своей войны в Украине и готовит россиян к тому, что война будет продолжаться еще долго;
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет договориться о мире с Украиной из-за резкого падения нефтяных цен;
  • Лидер Китая заявил о готовности сотрудничать с ЕС на фоне тарифов Трампа.

Напомним, первыми из освобожденных пленных доставили тяжелобольных — корреспондентка Новини.LIVE побывала возле больницы, куда привезли воинов.

Также мы показали, как родные защитников встречали их из плена дома.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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