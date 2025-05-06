В Україну повернулися 205 захисників — ефір Вечір.LIVE

В Україну у вівторок, 6 травня, в межах обміну з Росією повернули 205 військовополонених. Серед них офіцери, сержанти та солдати, які перебували в полоні з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та недопущення дискримінації Руслан Горбенко;
- політтехнолог Олег Постернак;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- американський політик (США, Нью-Йорк) Борис Пінкус;
- опозиційна білоруська журналістка Тетяна Мартинова.
Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:
- Ще 205 воїнів повернулися додому з російського полону, — Зеленський;
- Фрідріха Мерца не обрали канцлером: Бундестаг провалив першу спробу голосування за його кандидатуру;
- Путін заявив, що Росія зберігає початкову мету своєї війни в Україні та готує росіян до того, що війна триватиме ще довго;
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія хоче домовитися про мир з Україною через різке падіння нафтових цін;
- Лідер Китаю заявив про готовність співпрацювати з ЄС на тлі тарифів Трампа.
Нагадаємо, першими зі звільнених полонених доставили важкохворих — кореспондентка Новини.LIVE побувала біля лікарні, куди привезли воїнів.
Також ми показали, як рідні захисників зустрічали їх з полону вдома.