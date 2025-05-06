В Україну повернулися 205 захисників — ефір Вечір.LIVE

В Україну у вівторок, 6 травня, в межах обміну з Росією повернули 205 військовополонених. Серед них офіцери, сержанти та солдати, які перебували в полоні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та недопущення дискримінації Руслан Горбенко;

політтехнолог Олег Постернак;

політтехнолог Руслан Рохов;

американський політик (США, Нью-Йорк) Борис Пінкус;

опозиційна білоруська журналістка Тетяна Мартинова.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

Ще 205 воїнів повернулися додому з російського полону, — Зеленський;

Фрідріха Мерца не обрали канцлером: Бундестаг провалив першу спробу голосування за його кандидатуру;

Путін заявив, що Росія зберігає початкову мету своєї війни в Україні та готує росіян до того, що війна триватиме ще довго;

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія хоче домовитися про мир з Україною через різке падіння нафтових цін;

Лідер Китаю заявив про готовність співпрацювати з ЄС на тлі тарифів Трампа.

Нагадаємо, першими зі звільнених полонених доставили важкохворих — кореспондентка Новини.LIVE побувала біля лікарні, куди привезли воїнів.

Також ми показали, як рідні захисників зустрічали їх з полону вдома.