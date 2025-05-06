Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow В Україну повернулися 205 захисників — ефір Вечір.LIVE arrow
В Україну повернулися 205 захисників — ефір Вечір.LIVE

В Україну повернулися 205 захисників — ефір Вечір.LIVE

06 травня 2025 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

В Україну повернулися 205 захисників — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп розкрив план Путіна — ефір День.LIVE

Text

Важливі збори Європейського парламенту — ефір Новини.LIVE

Text

Трамп здивував заявою про перемир'я — ефір Ранок.LIVE

5 травня 2025
Text

Навчання українських пілотів у Чехії — ефір Вечір.LIVE

Text

Зеленський на пресконференції у Празі — ефір Новини.LIVE

Text

Гаряча заява з ЄС — ефір День.LIVE

Text

Трамп пригрозив РФ, катастрофа для Путіна — ефір Ранок.LIVE

4 травня 2025
Text

Що не так із метро на Виноградар — випуск "Наша справа"

2 травня 2025
Text

Звернення Шмигаля та деталі угоди про надра — ефір Вечір.LIVE

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

В Україну у вівторок, 6 травня, в межах обміну з Росією повернули 205 військовополонених. Серед них офіцери, сержанти та солдати, які перебували в полоні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та недопущення дискримінації Руслан Горбенко;
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • політтехнолог Руслан Рохов; 
  • американський політик (США, Нью-Йорк) Борис Пінкус;
  • опозиційна білоруська журналістка Тетяна Мартинова.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

  • Ще 205 воїнів повернулися додому з російського полону, — Зеленський;
  • Фрідріха Мерца не обрали канцлером: Бундестаг провалив першу спробу голосування за його кандидатуру;
  • Путін заявив, що Росія зберігає початкову мету своєї війни в Україні та готує росіян до того, що війна триватиме ще довго;
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія хоче домовитися про мир з Україною через різке падіння нафтових цін;
  • Лідер Китаю заявив про готовність співпрацювати з ЄС на тлі тарифів Трампа.

Нагадаємо, першими зі звільнених полонених доставили важкохворих — кореспондентка Новини.LIVE побувала біля лікарні, куди привезли воїнів.

Також ми показали, як рідні захисників зустрічали їх з полону вдома.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:19 РФ вдарила балістикою по цивільній інфраструктурі Сумщини

18:06 Українці можуть отримати грант у 6 500 євро — як подати заявку

18:04 Кадиров просить звільнення з посади глави Чечні — що відомо

17:59 СБУ пояснює школярам, як уникнути вербування російських спецслужб

17:55 Обіцяв надприбутки — ділок ошукав одеситів на 12 мільйонів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 В Україну повернулися 205 захисників — ефір Вечір.LIVE

17:45 Аліменти у 2025 році — як мають платити військові

17:26 Банк у РФ зателефонував жінці 440 разів і отримав великий штраф

17:26 Уклав шлюб із сусідкою — прикордонники викрили любовний трикутник

17:25 Фрідріх Мерц з другої спроби став канцлером Німеччини

18:19 РФ вдарила балістикою по цивільній інфраструктурі Сумщини

18:06 Українці можуть отримати грант у 6 500 євро — як подати заявку

18:04 Кадиров просить звільнення з посади глави Чечні — що відомо

17:59 СБУ пояснює школярам, як уникнути вербування російських спецслужб

17:55 Обіцяв надприбутки — ділок ошукав одеситів на 12 мільйонів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:45 Аліменти у 2025 році — як мають платити військові

17:26 Банк у РФ зателефонував жінці 440 разів і отримав великий штраф

17:26 Уклав шлюб із сусідкою — прикордонники викрили любовний трикутник

17:25 Фрідріх Мерц з другої спроби став канцлером Німеччини

17:22 День піхоти — Зеленський відзначив бійців держнагородами

22:33 Курортний сезон в Одесі — чи варто відкривати пляжі

2 травня

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона