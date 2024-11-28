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В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

28 ноября 2024 г. 16:25

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16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

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15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

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13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

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13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

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12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

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12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

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12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

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12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

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09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

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В 2025 году украинцев ожидает повышение тарифов на коммунальные услуги. Однако даже сейчас уровень оплаты этих услуг по стране составляет более 55%.

Об этом заявил эксперт по энергетике Юрий Корольчук в эфире День.LIVE в четверг, 28 ноября.

Какая причина повышения тарифов

По словам Корольчука, повышение тарифов в 2025 году станет попыткой решить вопрос долгов в коммунальной сфере.

"Это будет попытка решить вопрос долгов, чтобы хотя бы немного платили люди. С другой стороны, чем люди будут платить, я даже не могу сказать", — отмечает эксперт.

Он подчеркнул, что в Украине сейчас наблюдается низкий уровень оплаты коммунальных услуг, что подвергает сомнению возможность покрытия новых тарифов.

"Сейчас уровень оплат где-то чуть-чуть превышает 55% в целом по стране, а это низкий уровень" , — добавил Корольчук.

Эксперт подчеркнул, что сейчас цена, в частности, на тепло и воду не растет, но в разных областях и регионах тарифы разные.

Ранее мы писали, что в этом году тарифы на электроэнергию повысили почти на 64%. Теперь тариф для большинства граждан составляет 4,32 грн/кВт-ч, но некоторые потребители платят значительно меньше.

Также мы рассказывали, что гражданам, которые еще не успели оформить субсидию, следует поспешить. С 1 декабря вступят в силу изменения в порядок начисления размера выплат, которые существенно повлияют на размер пособия.

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12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

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09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

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