В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

В 2025 году украинцев ожидает повышение тарифов на коммунальные услуги. Однако даже сейчас уровень оплаты этих услуг по стране составляет более 55%.

Об этом заявил эксперт по энергетике Юрий Корольчук в эфире День.LIVE в четверг, 28 ноября.

Какая причина повышения тарифов

По словам Корольчука, повышение тарифов в 2025 году станет попыткой решить вопрос долгов в коммунальной сфере.

"Это будет попытка решить вопрос долгов, чтобы хотя бы немного платили люди. С другой стороны, чем люди будут платить, я даже не могу сказать", — отмечает эксперт.

Он подчеркнул, что в Украине сейчас наблюдается низкий уровень оплаты коммунальных услуг, что подвергает сомнению возможность покрытия новых тарифов.

"Сейчас уровень оплат где-то чуть-чуть превышает 55% в целом по стране, а это низкий уровень" , — добавил Корольчук.

Эксперт подчеркнул, что сейчас цена, в частности, на тепло и воду не растет, но в разных областях и регионах тарифы разные.

Ранее мы писали, что в этом году тарифы на электроэнергию повысили почти на 64%. Теперь тариф для большинства граждан составляет 4,32 грн/кВт-ч, но некоторые потребители платят значительно меньше.

Также мы рассказывали, что гражданам, которые еще не успели оформить субсидию, следует поспешить. С 1 декабря вступят в силу изменения в порядок начисления размера выплат, которые существенно повлияют на размер пособия.