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В Україні в 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

В Україні в 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

28 листопада 2024 р. 16:25

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13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

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13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

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12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

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12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

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В 2025 році українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги. Проте, навіть зараз, рівень оплати комунальних послуг по країні становить понад 55%.

Про це заявив експерт з енергетики Юрій Корольчук в ефірі День.LIVE у четвер, 28 листопада.

Яка причина підвищення тарифів

За словами Корольчука, підвищення тарифів у 2025 році стане спробою вирішити питання боргів у комунальній сфері.

"Це буде спроба вирішити питання боргів, щоб хоча б трохи люди платили. З іншого боку, чим люди будуть платити, я навіть не можу сказати", — зазначає експерт.

Він підкреслив, що в Україні зараз спостерігається низький рівень оплати комунальних послуг, що ставить під сумнів можливість покриття нових тарифів.

"Зараз рівень оплат десь трохи перевищує 55% в цілому по країні, а це низький рівень", — додав Корольчук.

Експерт наголосив, що зараз ціна, зокрема, на тепло та воду не зростає, але в різних областях і регіонах тарифи різні.

Раніше ми писали, що цьогоріч тарифи на електроенергію підвищили майже на 64%. Тепер тариф для більшості громадян становить 4,32 грн/кВт-год, але деякі споживачі платять значно менше.

Також ми розповідали, що громадянам, які ще не встигли оформити субсидію, варто поспішати. З 1 грудня набудуть чинності зміни до порядку нарахування розміру виплат, які суттєво вплинуть на розмір допомоги.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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