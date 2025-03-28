В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

Россия в очередной раз нарушила "перемирие" и атаковала Херсон. Тем временем в Верховной Раде инициировали создание временной следственной комиссии, которая будет расследовать случаи военных и коррупционных нарушений в обороне. Кроме того, в Украине хотят реформировать жилищную политику для внутренне перемещенных лиц.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 28 марта

Гости эфира:

Тарас Шевченко, заместитель командира 214 ОШБ;

Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Оазу Нантой, депутат парламента Молдовы;

Елена Шуляк, нардеп от фракции "Слуга народа";

Михаил Цимбалюк, нардеп от фракции "Батькивщина";

Дарья Герасимчук, уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации;

Александр Левченко, чрезвычайный и полномочный посол;

Мария Голуб, эксперт по евроинтеграции и двусторонних отношений между Украиной и ЕС;

Игорь Фрис, народный депутат от фракции "Слуга народа".

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига призвал усилить давление на Москву.

А омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец рассказал, каким образом можно улучшить призыв.