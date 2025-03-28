В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

Росія вкотре порушила "перемир'я" і атакувала Херсон. Тим часом у Верховній Раді ініціювали створення тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме випадки військових та корупційних порушень в обороні. Окрім того, в Україні хочуть реформувати житлову політику для внутрішньопереміщених осіб.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 28 березня

Гості ефіру:

Тарас Шевченко, заступник командира 214 ОШБ;

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Оазу Нантой, депутат парламенту Молдови;

Олена Шуляк, нардепка від фракції "Слуга народу";

Михайло Цимбалюк, нардеп від фракції "Батьківщина";

Дар'я Герасимчук, уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації;

Олександр Левченко, надзвичайний і повноважний посол;

Марія Голуб, експертка з євроінтеграціі та двосторонніх відносин між Україною та ЄС;

Ігор Фріс, народний депутат від фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав посилити тиск на Москву.

А омбудсмен України Дмитро Лубінець розповів, яким чином можна покращити призов.