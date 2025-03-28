В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

Росія вкотре порушила "перемир'я" і атакувала Херсон. Тим часом у Верховній Раді ініціювали створення тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме випадки військових та корупційних порушень в обороні. Окрім того, в Україні хочуть реформувати житлову політику для внутрішньопереміщених осіб.
Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.
Ефір Ранок.LIVE 28 березня
Гості ефіру:
- Тарас Шевченко, заступник командира 214 ОШБ;
- Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг;
- Оазу Нантой, депутат парламенту Молдови;
- Олена Шуляк, нардепка від фракції "Слуга народу";
- Михайло Цимбалюк, нардеп від фракції "Батьківщина";
- Дар'я Герасимчук, уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації;
- Олександр Левченко, надзвичайний і повноважний посол;
- Марія Голуб, експертка з євроінтеграціі та двосторонніх відносин між Україною та ЄС;
- Ігор Фріс, народний депутат від фракції "Слуга народу".
Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав посилити тиск на Москву.
А омбудсмен України Дмитро Лубінець розповів, яким чином можна покращити призов.