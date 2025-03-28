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В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

28 березня 2025 р. 08:00

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Росія вкотре порушила "перемир'я" і атакувала Херсон. Тим часом у Верховній Раді ініціювали створення тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме випадки військових та корупційних порушень в обороні. Окрім того, в Україні хочуть реформувати житлову політику для внутрішньопереміщених осіб.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 28 березня

Гості ефіру: 

  • Тарас Шевченко, заступник командира 214 ОШБ;
  • Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Оазу Нантой, депутат парламенту Молдови;
  • Олена Шуляк, нардепка від фракції "Слуга народу";
  • Михайло Цимбалюк, нардеп від фракції "Батьківщина";
  • Дар'я Герасимчук, уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації;
  • Олександр Левченко, надзвичайний і повноважний посол;
  • Марія Голуб, експертка з євроінтеграціі та двосторонніх відносин між Україною та ЄС;
  • Ігор Фріс, народний депутат від фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав посилити тиск на Москву.

А омбудсмен України Дмитро Лубінець розповів, яким чином можна покращити призов. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:30 Витік даних через Signal — суд видав наказ адміністрації Трампа

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