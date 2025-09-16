В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

Украинское правительство передало в Верховную Раду проект госбюджета-2026. По словам нардепа Ярослава Железняка, минимальная заработная плата с 2026 года составит 8 647 грн, а прогноз средней зарплаты — 30 032 грн, что на 4 145 грн больше, чем сейчас.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 16 сентября

Приглашенные гости:

Тарас Семенюк — эксперт-международник;

Александр Савченко — экономист, финансист;

Виталий Маркив — капитан, офицер штаба 1-го батальона бригады "Буревій";

София Федина — народный депутат Украины, партия "Европейская Солидарность";

Андрей Беседин — начальник Купянской городской военной администрации;

Виталий Ким — начальник Николаевской областной военной администрации;

Оксана Жолнович — министр социальной политики в 2022-2025 гг., кандидат юридических наук;

Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ;

Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины;

Олег Устенко — экономист, советник Президента в 2019-2024 годах;

Иван Ус — кандидат экономических наук, ассоциированный эксперт аналитического центра "Объединенная Украина".

