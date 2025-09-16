Видео
В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2025 г. 8:00

12 сентября 2025
Text

21:00 Выплаты военным и теневая экономика — эфир с Гетманцевым

Украинское правительство передало в Верховную Раду проект госбюджета-2026. По словам нардепа Ярослава Железняка, минимальная заработная плата с 2026 года составит 8 647 грн, а прогноз средней зарплаты — 30 032 грн, что на 4 145 грн больше, чем сейчас.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 16 сентября

Приглашенные гости:

  • Тарас Семенюк — эксперт-международник;
  • Александр Савченко — экономист, финансист;
  • Виталий Маркив — капитан, офицер штаба 1-го батальона бригады "Буревій";
  • София Федина — народный депутат Украины, партия "Европейская Солидарность";
  • Андрей Беседин — начальник Купянской городской военной администрации;
  • Виталий Ким — начальник Николаевской областной военной администрации;
  • Оксана Жолнович — министр социальной политики в 2022-2025 гг., кандидат юридических наук;
  • Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ;
  • Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины;
  • Олег Устенко — экономист, советник Президента в 2019-2024 годах;
  • Иван Ус — кандидат экономических наук, ассоциированный эксперт аналитического центра "Объединенная Украина".

Напомним, стало известно, что в октябре Государственная налоговая служба пристально проконтролирует заработные платы работников некоторых предприятий.

Также читайте на Новини.LIVE, на каких дистанционных вакансиях платят зарплату от 50 тысяч гривен.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

