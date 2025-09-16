В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

Украинское правительство передало в Верховную Раду проект госбюджета-2026. По словам нардепа Ярослава Железняка, минимальная заработная плата с 2026 года составит 8 647 грн, а прогноз средней зарплаты — 30 032 грн, что на 4 145 грн больше, чем сейчас.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 16 сентября
Приглашенные гости:
- Тарас Семенюк — эксперт-международник;
- Александр Савченко — экономист, финансист;
- Виталий Маркив — капитан, офицер штаба 1-го батальона бригады "Буревій";
- София Федина — народный депутат Украины, партия "Европейская Солидарность";
- Андрей Беседин — начальник Купянской городской военной администрации;
- Виталий Ким — начальник Николаевской областной военной администрации;
- Оксана Жолнович — министр социальной политики в 2022-2025 гг., кандидат юридических наук;
- Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ;
- Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины;
- Олег Устенко — экономист, советник Президента в 2019-2024 годах;
- Иван Ус — кандидат экономических наук, ассоциированный эксперт аналитического центра "Объединенная Украина".
Напомним, стало известно, что в октябре Государственная налоговая служба пристально проконтролирует заработные платы работников некоторых предприятий.
Также читайте на Новини.LIVE, на каких дистанционных вакансиях платят зарплату от 50 тысяч гривен.