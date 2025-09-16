В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

Український уряд передав до Верховної Ради проєкт держбюджету-2026. За словами нардепа Ярослава Железняка, мінімальна заробітна плата з 2026 року становитиме 8 647 грн, а прогноз середньої зарплати — 30 032 грн, що на 4 145 грн більше, ніж нині.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 16 вересня

Запрошені гості:

Тарас Семенюк — експерт-міжнародник;

Олександр Савченко — економіст, фінансист;

Віталій Марків — капітан, офіцер штабу 1-го батальйону бригади "Буревій";

Софія Федина — народний депутат України, партія "Європейська Солідарність";

Андрій Беседін — начальник Куп'янської міської військової адміністрації;

Віталій Кім — начальник Миколаївської обласної військової адміністрації;

Оксана Жолнович — міністр соціальної політики у 2022–2025 рр., кандидат юридичних наук;

Іван Ступак — військовий експерт, екс-співробітник СБУ;

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України;

Олег Устенко — економіст, радник Президента у 2019–2024 роках;

Іван Ус — кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна".

