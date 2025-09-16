В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

Український уряд передав до Верховної Ради проєкт держбюджету-2026. За словами нардепа Ярослава Железняка, мінімальна заробітна плата з 2026 року становитиме 8 647 грн, а прогноз середньої зарплати — 30 032 грн, що на 4 145 грн більше, ніж нині.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.
Ефір Ранок.LIVE 16 вересня
Запрошені гості:
- Тарас Семенюк — експерт-міжнародник;
- Олександр Савченко — економіст, фінансист;
- Віталій Марків — капітан, офіцер штабу 1-го батальйону бригади "Буревій";
- Софія Федина — народний депутат України, партія "Європейська Солідарність";
- Андрій Беседін — начальник Куп'янської міської військової адміністрації;
- Віталій Кім — начальник Миколаївської обласної військової адміністрації;
- Оксана Жолнович — міністр соціальної політики у 2022–2025 рр., кандидат юридичних наук;
- Іван Ступак — військовий експерт, екс-співробітник СБУ;
- Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України;
- Олег Устенко — економіст, радник Президента у 2019–2024 роках;
- Іван Ус — кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна".
