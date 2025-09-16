Відео
В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE
В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2025 р. 08:00

08:00 В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

Український уряд передав до Верховної Ради проєкт держбюджету-2026. За словами нардепа Ярослава Железняка, мінімальна заробітна плата з 2026 року становитиме 8 647 грн, а прогноз середньої зарплати — 30 032 грн, що на 4 145 грн більше, ніж нині.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 16 вересня

Запрошені гості:

  • Тарас Семенюк — експерт-міжнародник;
  • Олександр Савченко — економіст, фінансист;
  • Віталій Марків — капітан, офіцер штабу 1-го батальйону бригади "Буревій";
  • Софія Федина — народний депутат України, партія "Європейська Солідарність";
  • Андрій Беседін — начальник Куп'янської міської військової адміністрації;
  • Віталій Кім — начальник Миколаївської обласної військової адміністрації;
  • Оксана Жолнович — міністр соціальної політики у 2022–2025 рр., кандидат юридичних наук;
  • Іван Ступак — військовий експерт, екс-співробітник СБУ;
  • Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України;
  • Олег Устенко — економіст, радник Президента у 2019–2024 роках;
  • Іван Ус — кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна".

Нагадаємо, стало відомо, що у жовтні Державна податкова служба пильно проконтролює заробітні плати праівників деяких підприємств.

Також читайте на Новини.LIVE, на яких дистанційних вакансіях платять зарплату від 50 тисяч гривень

08:04 Зеленський пояснив, як саміт на Алясці вивів Путіна з ізоляції

08:00 Грошова допомога для селян — хто отримає 41 тис. грн у вересні

Text

08:00 В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

07:36 Ракетний удар по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла вдвічі

07:34 Росія навела дрон на рятувальників на Київщині — що відомо

07:31 Усик перестав бути найкращим боксером світу в рейтингу P4P

07:01 Зняття готівки за кордоном — що варто знати клієнтам ПриватБанку

07:00 25 років з дня вбивства Ґонґадзе — що відомо про справу

06:59 ЦАХАЛ почав наземну операцію в Газі — які ризики для Ізраїля

06:35 Виплати людям з інвалідністю — на які пенсії очікувати у жовтні

08:04 Зеленський пояснив, як саміт на Алясці вивів Путіна з ізоляції

08:00 Грошова допомога для селян — хто отримає 41 тис. грн у вересні

07:36 Ракетний удар по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла вдвічі

07:34 Росія навела дрон на рятувальників на Київщині — що відомо

07:31 Усик перестав бути найкращим боксером світу в рейтингу P4P

07:01 Зняття готівки за кордоном — що варто знати клієнтам ПриватБанку

07:00 25 років з дня вбивства Ґонґадзе — що відомо про справу

06:59 ЦАХАЛ почав наземну операцію в Газі — які ризики для Ізраїля

06:35 Виплати людям з інвалідністю — на які пенсії очікувати у жовтні

06:30 Зарплати вчителів зростуть — коли чекати змін у виплатах

22:33 Фрукти не для всіх — чи буде вітчизняна продукція цієї зими

19:43 Зростання цін на продукти — що одесити не можуть собі дозволити

06:33 В'язниці та невиплата зарплат — допомога українським морякам

13 вересня

06:33 День українського кіно — чим живе сьогодні Одеська кіностудія

12 вересня

19:43 Одеса майбутнього — що змінили б містяни, аби вона була кращою

11 вересня

21:29 Блекаут в Одесі — наскільки містяни готові до нових викликів

19:47 Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі

06:33 Ціни в Грибівці на Одещині знизились — вартість у вересні

06:11 Виробництво шахедів та закінчення війни, — інтерв'ю Юсова

10 вересня

22:33 Зростання долара й інфляція — чого чекати українцям до кінця року

