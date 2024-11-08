В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Будапешт с рабочим визитом для участия в саммите Европейского политического сообщества. Между тем, в Украине могут в 2025 году возобновить авиаперелеты для гражданских.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 8 ноября

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят итоги визита Зеленского в Будапешт, а также эксперты поговорят о том, какой категории мужчин чаще всего присылают повестки. Кроме того, не без внимания будет и тема возобновления полетов из Украины в 2025 году.

Гости эфира:

Андрей Козинчук, военный психолог

Олег Леонтьев, адвокат в сфере военного законодательства

Родион Кудряшов, майор, заместитель командира 3-й ОШБр

Сергей Берендеев, методист Украинского института развития образования

Виталий Войцеховский, нардеп от фракции "Слуга народа"

Оксана Савчук, нардепка от партии ВО "Свобода"

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг

Владимир Омельченко, директор энергетических программ "Центра Разумкова"

Олег Жданов, полковник запаса Генерального штаба ВСУ

Татьяна Сапьян, советница по коммуникациям ДБР

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин на выступлении в дискуссионном клубе "Валдай" заговорил о переговорах с Украиной и выдвинул ряд требований к власти.

Также Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Будапеште высказался по поводу политики Дональда Трампа.