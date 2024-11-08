В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Будапешт с рабочим визитом для участия в саммите Европейского политического сообщества. Между тем, в Украине могут в 2025 году возобновить авиаперелеты для гражданских.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 8 ноября
Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят итоги визита Зеленского в Будапешт, а также эксперты поговорят о том, какой категории мужчин чаще всего присылают повестки. Кроме того, не без внимания будет и тема возобновления полетов из Украины в 2025 году.
Гости эфира:
- Андрей Козинчук, военный психолог
- Олег Леонтьев, адвокат в сфере военного законодательства
- Родион Кудряшов, майор, заместитель командира 3-й ОШБр
- Сергей Берендеев, методист Украинского института развития образования
- Виталий Войцеховский, нардеп от фракции "Слуга народа"
- Оксана Савчук, нардепка от партии ВО "Свобода"
- Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг
- Владимир Омельченко, директор энергетических программ "Центра Разумкова"
- Олег Жданов, полковник запаса Генерального штаба ВСУ
- Татьяна Сапьян, советница по коммуникациям ДБР
В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин на выступлении в дискуссионном клубе "Валдай" заговорил о переговорах с Украиной и выдвинул ряд требований к власти.
Также Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Будапеште высказался по поводу политики Дональда Трампа.