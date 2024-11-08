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В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

8 ноября 2024 г. 8:00

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08:00В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2024
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20:35 Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

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17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

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10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

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08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
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22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

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21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

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19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

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18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

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08:00 В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2024
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20:35 Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

Text

17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

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18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Будапешт с рабочим визитом для участия в саммите Европейского политического сообщества. Между тем, в Украине могут в 2025 году возобновить авиаперелеты для гражданских.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 8 ноября

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят итоги визита Зеленского в Будапешт, а также эксперты поговорят о том, какой категории мужчин чаще всего присылают повестки. Кроме того, не без внимания будет и тема возобновления полетов из Украины в 2025 году.

Гости эфира:

  • Андрей Козинчук, военный психолог
  • Олег Леонтьев, адвокат в сфере военного законодательства
  • Родион Кудряшов, майор, заместитель командира 3-й ОШБр
  • Сергей Берендеев, методист Украинского института развития образования
  • Виталий Войцеховский, нардеп от фракции "Слуга народа"
  • Оксана Савчук, нардепка от партии ВО "Свобода"
  • Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг
  • Владимир Омельченко, директор энергетических программ "Центра Разумкова"
  • Олег Жданов, полковник запаса Генерального штаба ВСУ
  • Татьяна Сапьян, советница по коммуникациям ДБР

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин на выступлении в дискуссионном клубе "Валдай" заговорил о переговорах с Украиной и выдвинул ряд требований к власти.

Также Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Будапеште высказался по поводу политики Дональда Трампа.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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