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В Україні можуть відновити авіаперельоти — ефір Ранок.LIVE

В Україні можуть відновити авіаперельоти — ефір Ранок.LIVE

08 листопада 2024 р. 08:00

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18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

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18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

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Президент України Володимир Зеленський відвідав Будапешт із робочим візитом для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Тим часом в Україні можуть у 2025 році відновити авіаперельоти для цивільних.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 8 листопада

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять підсумки візиту Зеленського в Будапешт, а також з експертами поговорять про те, якій категорії чоловіків найчастіше надсилають повістки. Крім того, не без уваги буде й тема відновлення польотів з України у 2025 році.

Гості ефіру: 

  • Андрій Козінчук, військовий психолог
  • Олег Леонтьєв, адвокат у сфері військового законодавства
  • Родіон Кудряшов, майор, заступник командира 3-ї ОШБр
  • Сергій Берендєєв, методист Українського інституту розвитку освіти
  • Віталій Войцехівський, нардеп від фракції "Слуга народу"
  • Оксана Савчук, нардепка від партії ВО "Свобода" 
  • Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг 
  • Володимир Омельченко, директор енергетичних програм "Центру Разумкова"
  • Олег Жданов, полковник запасу Генерального Штабу ЗСУ
  • Тетяна Сапьян, радниця з комунікацій ДБР

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін на виступі у дискусійному клубі "Валдай" заговорив про переговори з Україною та висунув низку вимог до влади.

Також Володимир Зеленський під час пресконференції у Будапешті висловився щодо політики Дональда Трампа

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04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

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