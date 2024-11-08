В Україні можуть відновити авіаперельоти — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відвідав Будапешт із робочим візитом для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Тим часом в Україні можуть у 2025 році відновити авіаперельоти для цивільних.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 8 листопада

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять підсумки візиту Зеленського в Будапешт, а також з експертами поговорять про те, якій категорії чоловіків найчастіше надсилають повістки. Крім того, не без уваги буде й тема відновлення польотів з України у 2025 році.

Гості ефіру:

Андрій Козінчук, військовий психолог

Олег Леонтьєв, адвокат у сфері військового законодавства

Родіон Кудряшов, майор, заступник командира 3-ї ОШБр

Сергій Берендєєв, методист Українського інституту розвитку освіти

Віталій Войцехівський, нардеп від фракції "Слуга народу"

Оксана Савчук, нардепка від партії ВО "Свобода"

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм "Центру Разумкова"

Олег Жданов, полковник запасу Генерального Штабу ЗСУ

Тетяна Сапьян, радниця з комунікацій ДБР

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін на виступі у дискусійному клубі "Валдай" заговорив про переговори з Україною та висунув низку вимог до влади.

Також Володимир Зеленський під час пресконференції у Будапешті висловився щодо політики Дональда Трампа.