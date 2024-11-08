В Україні можуть відновити авіаперельоти — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відвідав Будапешт із робочим візитом для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Тим часом в Україні можуть у 2025 році відновити авіаперельоти для цивільних.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.
Ефір Ранок.LIVE 8 листопада
Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять підсумки візиту Зеленського в Будапешт, а також з експертами поговорять про те, якій категорії чоловіків найчастіше надсилають повістки. Крім того, не без уваги буде й тема відновлення польотів з України у 2025 році.
Гості ефіру:
- Андрій Козінчук, військовий психолог
- Олег Леонтьєв, адвокат у сфері військового законодавства
- Родіон Кудряшов, майор, заступник командира 3-ї ОШБр
- Сергій Берендєєв, методист Українського інституту розвитку освіти
- Віталій Войцехівський, нардеп від фракції "Слуга народу"
- Оксана Савчук, нардепка від партії ВО "Свобода"
- Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг
- Володимир Омельченко, директор енергетичних програм "Центру Разумкова"
- Олег Жданов, полковник запасу Генерального Штабу ЗСУ
- Тетяна Сапьян, радниця з комунікацій ДБР
В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін на виступі у дискусійному клубі "Валдай" заговорив про переговори з Україною та висунув низку вимог до влади.
Також Володимир Зеленський під час пресконференції у Будапешті висловився щодо політики Дональда Трампа.