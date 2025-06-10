В Венгрии вспыхнули протесты против Орбана — прямой эфир

В столице Венгрии Будапеште во вторник, 10 июня, граждане вышли на митинг. Они протестуют против премьер-министра страны Виктора Орбана.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Протесты в Венгрии

Часть из протестующих считают свое участие в акции, как акт сопротивления недавним шагам правопопулистского правительства Венгрии. Они направлены на ограничение базовых свобод и подавление независимой прессы в стране.

Отметим, что в начале июня в Будапеште состоялись безмолвные марши, что является символической акцией против законопроекта, который предусматривает жесткий контроль над организациями, получавших иностранное финансирование. Этот документ является аналогом российского "закона об иноагентах"

Как пишет издание EuroNews, на фоне протестов правительство отложило рассмотрение законопроекта в парламенте на осеннюю сессию.

Напомним, Венгрия продолжает блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее Орбан заявил, что сделает все возможное, чтобы помешать Украине вступить в ЕС.