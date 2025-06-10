В Угорщині спалахнули протести проти Орбана — прямий ефір

У столиці Угорщини Будапешті у вівторок, 10 червня, громадяни вийшли на мітинг. Вони протестують проти прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Протести в Угорщині

Частина з протестувальників вважають свою участь в акції, як акт спротиву нещодавнім крокам правопопулістського уряду Угорщини. Вони спрямовані на обмеження базових свобод і придушення незалежної преси у країні.

Зазначимо, що на початку червня у Будапешті відбулися безмовні марші, що є символічною акцією проти законопроєкту, який передбачає жорсткий контроль над організаціями, які отримують іноземне фінансування. Цей документ є аналогом російського "закону про іноагентів"

Як пише видання EuroNews, на тлі протестів уряд відтермінував розгляд законопроєкту в парламенті на осінню сесію.

Нагадаємо, Угорщина продовжує блокувати відкриття переговорів про вступ України до ЄС.

Раніше Орбан заявив, що зробить все можливе, аби завадити Україні вступити до ЄС.