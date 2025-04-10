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В Стамбуле состоялись переговоры США и России — эфир День.LIVE

В Стамбуле состоялись переговоры США и России — эфир День.LIVE

10 апреля 2025 г. 13:00

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В Украине продолжают допрашивать пленных бойцов из Китая, которые подписали контракт с российской армией. А Дональд Трамп продолжает вводить все более жесткие пошлины против стран и не советуется об этом с советниками.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 10 апреля

Военнослужащий Игорь Луценко заявил, что китайцы в российской армии могут собирать о них данные и шпионить таким образом. Тем временем Украина якобы составила список желаний по миротворческой миссии.

Еврокомиссия нарабатывает план новых действий в отношении Украины в вопросе торгового безвиза, а Зеленский заявил о готовности Украины купить у США большой пакет оружия и объяснил, на каких условиях готов обменять пленных китайцев.

Гости сегодняшнего эфира:

  • София Федина, нардеп Украины, партия "Европейская Солидарность";
  • Анна Малкина, политолог, доктор политических наук;
  • Ростислав Балабан, политолог;
  • Валерий Гончарук, политический эксперт, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";
  • Сергей Фурса, экономист, финансист;
  • Татьяна Попова, военкор The Insider, экс-заместитель министра информполитики, экс-советник министра обороны;
  • Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России.

Напомним, США и Россия обменялись заключенными. Ранее посол России в США сообщал о том, какие темы будут обсуждать на встрече в Стамбуле.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона