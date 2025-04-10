В Стамбуле состоялись переговоры США и России — эфир День.LIVE

В Украине продолжают допрашивать пленных бойцов из Китая, которые подписали контракт с российской армией. А Дональд Трамп продолжает вводить все более жесткие пошлины против стран и не советуется об этом с советниками.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 10 апреля

Военнослужащий Игорь Луценко заявил, что китайцы в российской армии могут собирать о них данные и шпионить таким образом. Тем временем Украина якобы составила список желаний по миротворческой миссии.

Еврокомиссия нарабатывает план новых действий в отношении Украины в вопросе торгового безвиза, а Зеленский заявил о готовности Украины купить у США большой пакет оружия и объяснил, на каких условиях готов обменять пленных китайцев.

Гости сегодняшнего эфира:

София Федина, нардеп Украины, партия "Европейская Солидарность";

Анна Малкина, политолог, доктор политических наук;

Ростислав Балабан, политолог;

Валерий Гончарук, политический эксперт, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";

Сергей Фурса, экономист, финансист;

Татьяна Попова, военкор The Insider, экс-заместитель министра информполитики, экс-советник министра обороны;

Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России.

Напомним, США и Россия обменялись заключенными. Ранее посол России в США сообщал о том, какие темы будут обсуждать на встрече в Стамбуле.