В Стамбуле состоялись переговоры США и России — эфир День.LIVE

В Украине продолжают допрашивать пленных бойцов из Китая, которые подписали контракт с российской армией. А Дональд Трамп продолжает вводить все более жесткие пошлины против стран и не советуется об этом с советниками.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.
Эфир День.LIVE 10 апреля
Военнослужащий Игорь Луценко заявил, что китайцы в российской армии могут собирать о них данные и шпионить таким образом. Тем временем Украина якобы составила список желаний по миротворческой миссии.
Еврокомиссия нарабатывает план новых действий в отношении Украины в вопросе торгового безвиза, а Зеленский заявил о готовности Украины купить у США большой пакет оружия и объяснил, на каких условиях готов обменять пленных китайцев.
Гости сегодняшнего эфира:
- София Федина, нардеп Украины, партия "Европейская Солидарность";
- Анна Малкина, политолог, доктор политических наук;
- Ростислав Балабан, политолог;
- Валерий Гончарук, политический эксперт, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";
- Сергей Фурса, экономист, финансист;
- Татьяна Попова, военкор The Insider, экс-заместитель министра информполитики, экс-советник министра обороны;
- Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России.
Напомним, США и Россия обменялись заключенными. Ранее посол России в США сообщал о том, какие темы будут обсуждать на встрече в Стамбуле.