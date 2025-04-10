В Стамбулі відбулися переговори США та Росії — ефір День. LIVE

В Україні продовжують допитувати полонених бійців з Китаю, які підписали контракт з російською армію. А Дональд Трамп продовжує впроваджувати дедалі жорсткіші мита проти країн і не радиться про це з радниками.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 10 квітня

Військовослужбовець Ігор Луценко заявив, що китайці в російській армії можуть збирати про них дані та шпигувати таким чином. Тим часом Україна нібито склала список бажань щодо миротворчої місії.

Єврокомісія напрацьовує план нових дій щодо України в питанні торговельного безвізу, а Зеленський заявив про готовність України купити у США великий пакет зброї та пояснив, на яких умовах готовий обміняти полонених китайців.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Софія Федина — нардепка України, партія "Європейська Солідарність";

Ганна Малкіна — політолог, доктор політичних наук;

Ростислав Балабан — політолог;

Валерій Гончарук — політичний експерт, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства моделювання ситуацій";

Сергій Фурса — економіст, фінансист;

Тетяна Попова — воєнкор The Insider, ексзаступник міністра інформполітики, ексрадник міністра оборони;

Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії.

Нагадаємо, США та Росія обмінялися ув'язненими. Раніше посол Росії в США повідомляв про те, які теми обговорюватимуть на зустрічі в Стамбулі.