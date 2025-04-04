В ОП сделали заявление о миротворцах в Украине - эфир Ранок.LIVE

В Офисе Президента Украины рассказали, сколько стран могут направить контингент своих войск в Украину. Между тем таможенная политика Дональда Трампа разрушает бизнес миллиардеров и компаний.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 4 апреля

В новом эфире ведущие и гости обсудят последствия экономических решений Дональда Трампа, в частности первое заявление экс-президента США после введения новых тарифов. В центре внимания — возможное подорожание техники Apple, включая iPhone, и влияние этого шага на мировые рынки.

Хотя для Украины эта пошлина не станет критическим фактором для курса валют или цен, больше всего пострадают малые производители — именно поэтому правительство уже готовит стратегии смягчения последствий.

Также будут говорить о ситуации на фронте. В частности, о визите Владимира Зеленского на стратегические направления на границе с Россией, а также о заявлениях командующего НАТО в Европе генерала Каволи о присутствии украинских сил в Белгородской области. Отдельно услышите о намерениях России по наступлению и оккупации.

В политическом блоке коснутся скандала вокруг столичной власти: мэр Киева Виталий Кличко уволил должностных лиц КГГА из-за дела о земельной коррупции. Гости эфира проанализируют, что происходит в Киевсовете, а также инициативу Кличко о лишении КГГА права выдавать распоряжения.

Гости эфира Ранок.LIVE 4 апреля

Игорь Рейтерович, политолог;

Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ;

Иван Якубец, полковник в отставке, начальник десантно-штурмовых войск;

Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований, ктор экономических наук;

Татьяна Егорова-Луценко, председатель Харьковского областного совета, Президент ассоциации районных и областных советов Украины, официальный наблюдатель от Украины в Комитете Европейских регионов в Брюсселе;

Александр Москалюк, политический эксперт;

Павел Жовниренко, председатель правления Центра стратегических исследований;

Олеся Яхно, политолог, кандидат политических наук;

Оксана Филипишина, заместитель руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Напомним, Владимир Зеленский заверил, что союзники готовы помогать Украине не только во время войны, но и после нее.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление относительно будущего США в НАТО.

А Дональд Трамп сказал, что Иран якобы готов участвовать в переговорах о ядерной программе.

Ряд росСМИ заявили, что США хотят развивать бизнес в России, замещая компании, которые покинули российский рынок после начала полномасштабного вторжения.