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В ОП сделали заявление о миротворцах в Украине - эфир Ранок.LIVE

В ОП сделали заявление о миротворцах в Украине - эфир Ранок.LIVE

4 апреля 2025 г. 8:00

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В ОП сделали заявление о миротворцах в Украине - эфир Ранок.LIVE

3 апреля 2025
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Заявление Зеленского о мире и давлении на РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

Перемирие с РФ и жесткий ответ Трампу — эфир День.LIVE

Text

Марк Рютте и Марко Рубио выступают с заявлением — прямой эфир

Text

Встреча глав МИД стран НАТО в Брюсселе — прямой эфир

Text

У Зеленского подтвердили переговоры с НАТО — эфир Ранок.LIVE

2 апреля 2025
Text

Трамп подписывает закон о новых пошлинах — прямой эфир

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Стармер и Макрон готовят новую поддержку — эфир Вечір.LIVE

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Что сделают США, если РФ не пойдет на переговоры — эфир День.LIVE

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Зеленский призвал США действовать из-за атак РФ — эфир Ранок.LIVE

В Офисе Президента Украины рассказали, сколько стран могут направить контингент своих войск в Украину. Между тем таможенная политика Дональда Трампа разрушает бизнес миллиардеров и компаний.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 4 апреля

В новом эфире ведущие и гости обсудят последствия экономических решений Дональда Трампа, в частности первое заявление экс-президента США после введения новых тарифов. В центре внимания — возможное подорожание техники Apple, включая iPhone, и влияние этого шага на мировые рынки.

Хотя для Украины эта пошлина не станет критическим фактором для курса валют или цен, больше всего пострадают малые производители — именно поэтому правительство уже готовит стратегии смягчения последствий.

Также будут говорить о ситуации на фронте. В частности, о визите Владимира Зеленского на стратегические направления на границе с Россией, а также о заявлениях командующего НАТО в Европе генерала Каволи о присутствии украинских сил в Белгородской области. Отдельно услышите о намерениях России по наступлению и оккупации.

В политическом блоке коснутся скандала вокруг столичной власти: мэр Киева Виталий Кличко уволил должностных лиц КГГА из-за дела о земельной коррупции. Гости эфира проанализируют, что происходит в Киевсовете, а также инициативу Кличко о лишении КГГА права выдавать распоряжения.

Гости эфира Ранок.LIVE 4 апреля

  • Игорь Рейтерович, политолог;
  • Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ;
  • Иван Якубец, полковник в отставке, начальник десантно-штурмовых войск;
  • Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований, ктор экономических наук;
  • Татьяна Егорова-Луценко, председатель Харьковского областного совета, Президент ассоциации районных и областных советов Украины, официальный наблюдатель от Украины в Комитете Европейских регионов в Брюсселе;
  • Александр Москалюк, политический эксперт;
  • Павел Жовниренко, председатель правления Центра стратегических исследований;
  • Олеся Яхно, политолог, кандидат политических наук;
  • Оксана Филипишина, заместитель руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Напомним, Владимир Зеленский заверил, что союзники готовы помогать Украине не только во время войны, но и после нее.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление относительно будущего США в НАТО.

А Дональд Трамп сказал, что Иран якобы готов участвовать в переговорах о ядерной программе.

Ряд росСМИ заявили, что США хотят развивать бизнес в России, замещая компании, которые покинули российский рынок после начала полномасштабного вторжения.

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08:51 Во Львове пьяный мужчина домогался девочки в лифте — приговор

08:50 Нафтогаз советует установить прибор для газа за 4 тыс. грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:32 От небоскребов до курортов — на чем зарабатывает президент США

08:29 Кто из украинцев должен стать на военный учет за рубежом

08:19 РФ дронами атаковала Днепр — в ОВА показали фото последствий

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