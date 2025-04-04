В ОП зробили заяву щодо миротворців в Україні — ефір Ранок.LIVE

В Офісі Президента України розповіли, скільки країн можуть скерувати контингент своїх військ в Україну. Тим часом митна політика Дональда Трампа руйнує бізнес мільярдерів та компаній.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 4 квітня

У новому ефірі ведучі та гості обговорять наслідки економічних рішень Дональда Трампа, зокрема першу заяву експрезидента США після запровадження нових тарифів. У центрі уваги – можливе подорожчання техніки Apple, включно з iPhone, і вплив цього кроку на світові ринки.

Хоча для України це мито не стане критичним фактором для курсу валют чи цін, найбільше постраждають малі виробники – саме тому уряд уже готує стратегії пом’якшення наслідків.

Також говоритимуть про ситуацію на фронті. Зокрема, про візит Володимира Зеленського на стратегічні напрямки на кордоні з Росією, а також про заяви командувача НАТО в Європі генерала Каволі щодо присутності українських сил у Бєлгородській області. Окремо почуєте про наміри Росії щодо наступу та окупації.

У політичному блоці торкнуться скандалу навколо столичної влади: мер Києва Віталій Кличко звільнив посадовців КМДА через справу про земельну корупцію. Гості ефіру проаналізують, що відбувається в Київраді, а також ініціативу Кличка щодо позбавлення КМВА права видавати розпорядження.

Гості ефіру Ранок.LIVE 4 квітня

Ігор Рейтерович, політолог;

Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки ЗСУ;

Іван Якубець, полковник у відставці, начальник десантно-штурмових військ;

В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, ктор економічних наук;

Тетяна Єгорова-Луценко, голова Харківської обласної ради, Президент асоціації районних та обласних рад України, офіційний спостерігач від України в Комітеті Європейських регіонів в Брюсселі;

Олександр Москалюк, політичний експерт;

Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень;

Олеся Яхно, політологиня, кандидатка політичних наук;

Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запевнив, що союзники готові допомагати Україні не лише під час війни, а й після неї.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо зробив заяву щодо майбутнього США в НАТО.

А Дональд Трамп сказав, що Іран нібито готовий брати участь в переговорах про ядерну програму.

Низка росЗМІ заявила, що США хочуть розвивати бізнес в Росії, заміщуючи компанії, які покинули російський ринок після початку повномасштабного вторгнення.