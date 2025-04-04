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В ОП зробили заяву щодо миротворців в Україні — ефір Ранок.LIVE

В ОП зробили заяву щодо миротворців в Україні — ефір Ранок.LIVE

04 квітня 2025 р. 08:00

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В Офісі Президента України розповіли, скільки країн можуть скерувати контингент своїх військ в Україну. Тим часом митна політика Дональда Трампа руйнує бізнес мільярдерів та компаній.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 4 квітня

У новому ефірі ведучі та гості обговорять наслідки економічних рішень Дональда Трампа, зокрема першу заяву експрезидента США після запровадження нових тарифів. У центрі уваги – можливе подорожчання техніки Apple, включно з iPhone, і вплив цього кроку на світові ринки.

Хоча для України це мито не стане критичним фактором для курсу валют чи цін, найбільше постраждають малі виробники – саме тому уряд уже готує стратегії пом’якшення наслідків.

Також говоритимуть про ситуацію на фронті. Зокрема, про візит Володимира Зеленського на стратегічні напрямки на кордоні з Росією, а також про заяви командувача НАТО в Європі генерала Каволі щодо присутності українських сил у Бєлгородській області. Окремо почуєте про наміри Росії щодо наступу та окупації. 

У політичному блоці торкнуться скандалу навколо столичної влади: мер Києва Віталій Кличко звільнив посадовців КМДА через справу про земельну корупцію. Гості ефіру проаналізують, що відбувається в Київраді, а також ініціативу Кличка щодо позбавлення КМВА права видавати розпорядження.

Гості ефіру Ранок.LIVE 4 квітня

  • Ігор Рейтерович, політолог;
  • Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки ЗСУ;
  • Іван Якубець, полковник у відставці, начальник десантно-штурмових військ;
  • В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, ктор економічних наук;
  • Тетяна Єгорова-Луценко, голова Харківської обласної ради, Президент асоціації районних та обласних рад України, офіційний спостерігач від України в Комітеті Європейських регіонів в Брюсселі;
  • Олександр Москалюк, політичний експерт;
  • Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень;
  • Олеся Яхно, політологиня, кандидатка політичних наук;
  • Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запевнив, що союзники готові допомагати Україні не лише під час війни, а й після неї. 

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо зробив заяву щодо майбутнього США в НАТО

А Дональд Трамп сказав, що Іран нібито готовий брати участь в переговорах про ядерну програму.

Низка росЗМІ заявила, що США хочуть розвивати бізнес в Росії, заміщуючи компанії, які покинули російський ринок після початку повномасштабного вторгнення. 

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08:15 Ціни невпинно ростуть — де в Україні можна вигідно купити житло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Допомога від UNHCR — хто і де отримає 10,8 тис. грн у квітні

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