В ООН началось заседание Совета безопасности — прямая трансляция

В Организации Объединенных Наций в понедельник, 17 февраля, стартовало заседание Совета национальной безопасности. На встрече обсудят вопросы переговоров о завершении войны в Украине и международную поддержку.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Заседание Совбеза ООН

Так, Совет безопасности ООН собрался на открытое заседание по Украине в рамках "угроз международному миру и безопасности". Встреча началась по требованию России к десятой годовщине принятия Совбезом резолюции №2202 от 17 февраля 2015 года, которая одобрила "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". В заседании также принимает участие Украина.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что не верит в эффективность миротворческого контингента Организации Объединенных Наций в случае его размещения в Украине.

Также стало известно, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций США и России о войне в Украине.

На фоне этого Зеленский встретится с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудят усиление сотрудничества между странами.

А во время визита в ОАЭ украинский лидер заключил соглашение об экономическом сотрудничестве между странами. Теперь 99% всех товаров и продуктов из Украины будут выходить на рынок ОАЭ без пошлин и ограничений.