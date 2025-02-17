Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В ООН началось заседание Совета безопасности — прямая трансляция arrow
В ООН началось заседание Совета безопасности — прямая трансляция

В ООН началось заседание Совета безопасности — прямая трансляция

17 февраля 2025 г. 18:02

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

Text

19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

Text

18:02 В ООН началось заседание Совета безопасности — прямая трансляция

Text

17:50 Зеленский сделал неожиданное заявление по Китаю — эфир Вечір.LIVE

Text

16:30 Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:13 РФ несет потери — Трегубов о ситуации возле Покровска

Text

13:55 Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

Text

13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

Text

11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

Text

19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

Text

19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

Text

18:02 В ООН началось заседание Совета безопасности — прямая трансляция

Text

17:50 Зеленский сделал неожиданное заявление по Китаю — эфир Вечір.LIVE

Text

16:30 Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:13 РФ несет потери — Трегубов о ситуации возле Покровска

Text

13:55 Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

Text

13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

Text

11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

В Организации Объединенных Наций в понедельник, 17 февраля, стартовало заседание Совета национальной безопасности. На встрече обсудят вопросы переговоров о завершении войны в Украине и международную поддержку.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Заседание Совбеза ООН

Так, Совет безопасности ООН собрался на открытое заседание по Украине в рамках "угроз международному миру и безопасности". Встреча началась по требованию России к десятой годовщине принятия Совбезом резолюции №2202 от 17 февраля 2015 года, которая одобрила "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". В заседании также принимает участие Украина.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что не верит в эффективность миротворческого контингента Организации Объединенных Наций в случае его размещения в Украине.

Также стало известно, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций США и России о войне в Украине.

На фоне этого Зеленский встретится с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудят усиление сотрудничества между странами.

А во время визита в ОАЭ украинский лидер заключил соглашение об экономическом сотрудничестве между странами. Теперь 99% всех товаров и продуктов из Украины будут выходить на рынок ОАЭ без пошлин и ограничений.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

19:13 Как выглядит могила Степана Бандеры в Мюнхене — фоторепортаж

Text

19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

18:48 Все АЗС в Украине с 1 марта могут остановить работу — причина

18:45 Шли в Молдову обходным путем — на Одесчине задержали уклонистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:35 Минималка в 2025 — планируют ли повышать выплаты с 1 марта

18:33 Некоторым юношам 18-24 года откажут в подписании контракта с ВСУ

18:28 В Укрэнерго обнародовали график отключений света на завтра

18:28 Россияне ударили по спасателям в Константиновке — фото

18:11 Зеленский назвал результаты Мюнхенской конференции

19:13 Как выглядит могила Степана Бандеры в Мюнхене — фоторепортаж

18:48 Все АЗС в Украине с 1 марта могут остановить работу — причина

18:45 Шли в Молдову обходным путем — на Одесчине задержали уклонистов

18:35 Минималка в 2025 — планируют ли повышать выплаты с 1 марта

18:33 Некоторым юношам 18-24 года откажут в подписании контракта с ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:28 В Укрэнерго обнародовали график отключений света на завтра

18:28 Россияне ударили по спасателям в Константиновке — фото

18:11 Зеленский назвал результаты Мюнхенской конференции

18:05 Ученые создают 3D-модель одесских катакомб

18:01 Дюбуа — Паркер: известный боксер прогнозирует два финала поединка

06:40 Рынок лома в Украине — как изменились цены на медь в феврале

06:27 Продать или зарегистрировать — что делать с украинскими авто в ЕС

16 февраля 2025

06:40 Деньги за лом — какие тарифы на чермет в Украине в феврале

15 февраля 2025

06:52 Эксперимент на молодежи — подводные камни контракта для 18-летних

06:40 Рынок золота в феврале — новые тарифы в ломбардах Украины

14 февраля 2025

18:15 Деньги на войну — какие страны покупают российский газ и почему

07:15 Война за рынок ЕС — как Трамп хочет забрать у РФ "газовую иглу"

06:52 Выбрала Трампа, а не сына — кто такая Кэролайн Ливитт

06:40 Изменения на рынке лома — новые цены на латунь в феврале

13 февраля 2025

06:52 Слушается Трампа — кто такой новый глава ЦРУ Джон Рэтклифф

Text

19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

Text

19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

Text

18:02 В ООН началось заседание Совета безопасности — прямая трансляция

Text

17:50 Зеленский сделал неожиданное заявление по Китаю — эфир Вечір.LIVE

Text

16:30 Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:13 РФ несет потери — Трегубов о ситуации возле Покровска

Text

13:55 Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

Text

13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

Text

11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне