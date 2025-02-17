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В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

17 лютого 2025 р. 18:02

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18:02 В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

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17:50 Зеленський зробив несподівану заяву щодо Китаю — ефір Вечір.LIVE

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16:30 Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

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13:55 Нардеп Кицак назвав проблему для військових у випадку виборів

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13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

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12:20 Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

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11:01 Зустріч Рютте та Келлога у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

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08:00 План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

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18:02 В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

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17:50 Зеленський зробив несподівану заяву щодо Китаю — ефір Вечір.LIVE

Text

16:30 Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

Text

15:13 РФ зазнає втрат — Трегубов про ситуацію біля Покровська

Text

13:55 Нардеп Кицак назвав проблему для військових у випадку виборів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

Text

12:20 Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

Text

11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

Text

11:01 Зустріч Рютте та Келлога у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

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08:00 План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

В Організації Об'єднаних Націй у понеділок, 17 лютого, стартувало засідання Ради національної безпеки. На зустрічі обговорять питання переговорів про завершення війни в Україні та міжнародну підтримку.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Засідання Радбезу ООН

Так, Рада Безпеки ООН зібралася на відкрите засідання щодо України в рамках "загроз міжнародному миру і безпеці". Зустріч розпочалася на вимогу Росії до десятої річниці прийняття Радбезом резолюції №2202 від 17 лютого 2015 року, яка схвалила "Комплекс заходів з виконання Мінських угод". В засіданні також бере участь Україна.

Раніше Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian заявив, що не вірить в ефективність миротворчого контингенту Організації Об'єднаних Націй у випадку його розміщення в Україні.

Також стало відомо, що 18 лютого в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій США та Росії щодо війни в Україні.

На тлі цього Зеленський зустрінеться з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони обговорять посилення співпраці між країнами.

А під час візиту до ОАЕ український лідер уклав угоду про економічну співпрацю між країнами. Тепер 99% всіх товарів та продуктів з України будуть виходити на ринок ОАЕ без мита та обмежень.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:13 РФ зазнає втрат — Трегубов про ситуацію біля Покровська

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13:55 Нардеп Кицак назвав проблему для військових у випадку виборів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

Text

12:20 Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

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11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

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