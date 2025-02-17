В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

В Організації Об'єднаних Націй у понеділок, 17 лютого, стартувало засідання Ради національної безпеки. На зустрічі обговорять питання переговорів про завершення війни в Україні та міжнародну підтримку.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Засідання Радбезу ООН

Так, Рада Безпеки ООН зібралася на відкрите засідання щодо України в рамках "загроз міжнародному миру і безпеці". Зустріч розпочалася на вимогу Росії до десятої річниці прийняття Радбезом резолюції №2202 від 17 лютого 2015 року, яка схвалила "Комплекс заходів з виконання Мінських угод". В засіданні також бере участь Україна.

Раніше Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian заявив, що не вірить в ефективність миротворчого контингенту Організації Об'єднаних Націй у випадку його розміщення в Україні.

Також стало відомо, що 18 лютого в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій США та Росії щодо війни в Україні.

На тлі цього Зеленський зустрінеться з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони обговорять посилення співпраці між країнами.

А під час візиту до ОАЕ український лідер уклав угоду про економічну співпрацю між країнами. Тепер 99% всіх товарів та продуктів з України будуть виходити на ринок ОАЕ без мита та обмежень.