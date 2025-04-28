В НАТО считают Россию угрозой на долгое время — эфир День.LIVE

Российский президент Владимир Путин заявил спецпредставителю Дональда Трампа Стиву Уиткоффу о готовности к переговорам без предварительных требований и условий. Между тем Дональд Трамп рассказал журналистам о том, как должен действовать Путин, учитывая интенсивность недавних атак.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.
Эфир День.LIVE 28 апреля
Президент Чехии Петр Павел объяснил, почему он выступает против изучения русского языка в школах страны. Тем временем в НАТО сделали заявление о войне и назвали Россию долгосрочной угрозой для Альянса
Гости сегодняшнего эфира:
- Олеся Яхно, политолог, кандидат политических наук;
- Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований;
- Владимир Омельченко, директор энергетических программ "Центра Разумкова";
- Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ в 2007-2010 гг;
- Павел Себастьянович, экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель;
- Юрий Гаврилечко, экономический эксперт.
Напомним, в Стокгольмском международном институте обнародовали отчет о расходах стран мира в 2024 году на военные нужды — кто стал лидером по милитаризации.
Также российские войска нанесли удар по Донецкой области — есть погибшие и раненые.