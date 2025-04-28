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В НАТО считают Россию угрозой на долгое время — эфир День.LIVE

В НАТО считают Россию угрозой на долгое время — эфир День.LIVE

28 апреля 2025 г. 13:00

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Российский президент Владимир Путин заявил спецпредставителю Дональда Трампа Стиву Уиткоффу о готовности к переговорам без предварительных требований и условий. Между тем Дональд Трамп рассказал журналистам о том, как должен действовать Путин, учитывая интенсивность недавних атак.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 28 апреля

Президент Чехии Петр Павел объяснил, почему он выступает против изучения русского языка в школах страны. Тем временем в НАТО сделали заявление о войне и назвали Россию долгосрочной угрозой для Альянса

Гости сегодняшнего эфира:

  • Олеся Яхно, политолог, кандидат политических наук;
  • Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований;
  • Владимир Омельченко, директор энергетических программ "Центра Разумкова";
  • Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ в 2007-2010 гг;
  • Павел Себастьянович, экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель;
  • Юрий Гаврилечко, экономический эксперт.

Напомним, в Стокгольмском международном институте обнародовали отчет о расходах стран мира в 2024 году на военные нужды — кто стал лидером по милитаризации.

Также российские войска нанесли удар по Донецкой области — есть погибшие и раненые.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона