В НАТО считают Россию угрозой на долгое время — эфир День.LIVE

Российский президент Владимир Путин заявил спецпредставителю Дональда Трампа Стиву Уиткоффу о готовности к переговорам без предварительных требований и условий. Между тем Дональд Трамп рассказал журналистам о том, как должен действовать Путин, учитывая интенсивность недавних атак.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 28 апреля

Президент Чехии Петр Павел объяснил, почему он выступает против изучения русского языка в школах страны. Тем временем в НАТО сделали заявление о войне и назвали Россию долгосрочной угрозой для Альянса



Гости сегодняшнего эфира:

Олеся Яхно, политолог, кандидат политических наук;

Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований;

Владимир Омельченко, директор энергетических программ "Центра Разумкова";

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ в 2007-2010 гг;

Павел Себастьянович, экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель;

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт.

Напомним, в Стокгольмском международном институте обнародовали отчет о расходах стран мира в 2024 году на военные нужды — кто стал лидером по милитаризации.

Также российские войска нанесли удар по Донецкой области — есть погибшие и раненые.