В НАТО вважають Росію загрозою на тривалий час — ефір День.LIVE

Російський президент Володимир Путін заявив спецпредставнику Дональда Трампа Стіву Віткоффу про готовність до переговорів без попередніх вимог та умов. Тим часом Дональд Трамп розказав журналістам, що має діяти Путін, зважаючи на інтенсивність нещодавніх атак.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 28 квітня

Президент Чехії Петр Павел пояснив, чому він виступає проти вивчення російської мови в школах країни. Тим часом в НАТО зробили заяву щодо війни і назвали Росію довгостроковою загрозою для Альянсу



Гості сьогоднішнього ефіру:

Олеся Яхно, політолог, кандидат політичних наук;

Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень;

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм "Центру Разумкова";

Олексій Кучеренко, народний депутат України, "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ у 2007–2010 рр;

Павло Себастьянович, економічний аналітик, підприємець, громадський діяч;

Юрій Гаврилечко, економічний експерт.

Нагадаємо, у Стокгольмському міжнародному інституті оприлюднили звіт щодо витрат країн світу у 2024 році на військові потреби — хто став лідером з мілітаризації.

Також російські війська завдали удару по Донеччині — є загиблі та поранені.