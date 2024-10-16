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В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

16 октября 2024 г. 19:48

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19:48 В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

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19:48 В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

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18:00 Эксперт по энергетике Корольчук предупредил о большем количестве аварий на теплосетях зимой

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17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

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17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

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17:23 Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

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Text

14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

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13:00 План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

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12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что Североатлантический союз рассмотрит План победы Украины. При этом он не указал четкие сроки, когда Киев получит официальное приглашение.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий в среду, 16 октября.

Путь Украины в НАТО необратим

По словам журналистки, Рютте в речи подчеркнул, что НАТО решило сделать путь к членству Украины необратимым. В то же время, генсек не ответил, когда Киев может получить официальное приглашение в Альянс.

По словам Рютте, План победы в НАТО будет рассмотрен за закрытыми дверями с союзниками. Это связано с тем, что у членов Североатлантического союза могут различаться мнения относительно его отдельных пунктов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день Украина ведет борьбу одновременно с тремя государствами — Россией, Ираном и Северной Кореей.

Ранее Новини.LIVE писали, что Брюсселе 17 октября начинается встреча министров обороны стран Североатлантического Альянса. Это событие будет продолжаться в течение трех дней.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Text

17:50 Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

Text

17:23 Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

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13:00 План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

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12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

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11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

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08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE