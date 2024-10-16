В НАТО ответили, когда пригласят Украину в Альянс — репортаж

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что Североатлантический союз рассмотрит План победы Украины. При этом он не указал четкие сроки, когда Киев получит официальное приглашение.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий в среду, 16 октября.

Путь Украины в НАТО необратим

По словам журналистки, Рютте в речи подчеркнул, что НАТО решило сделать путь к членству Украины необратимым. В то же время, генсек не ответил, когда Киев может получить официальное приглашение в Альянс.

По словам Рютте, План победы в НАТО будет рассмотрен за закрытыми дверями с союзниками. Это связано с тем, что у членов Североатлантического союза могут различаться мнения относительно его отдельных пунктов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день Украина ведет борьбу одновременно с тремя государствами — Россией, Ираном и Северной Кореей.

Ранее Новини.LIVE писали, что Брюсселе 17 октября начинается встреча министров обороны стран Североатлантического Альянса. Это событие будет продолжаться в течение трех дней.