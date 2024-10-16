В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що Альянс розгляне План перемоги України. При цьому він не вказав чітких термінів, коли Київ отримає офіційне запрошення.

Про це повідомила коресподентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій у середу, 16 жовтня.

Шлях України до НАТО незворотній

За словами журналістки, Рютте в промові наголосив, що НАТО вирішило зробити шлях до членства України незворотним. Водночас генсек не відповів, коли Київ може отримати офіційне запрошення до Альянсу.

За словами Рютте, План перемоги в НАТО розглянуть за зачиненими дверима з союзниками. Це пов'язано з тим, що у членів Альянсу можуть різнитися думки щодо його окремих пунктів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що станьом на сьогодні Україна веде боротьбу одночасно з трьома державами — Росією, Іраном та Північною Кореєю.

Раніше Новини.LIVE писали, що Брюсселі 17 жовтня починається зустріч міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу. Ця подія триватиме протягом трьох днів.