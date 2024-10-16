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В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

16 жовтня 2024 р. 19:48

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19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

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19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Text

17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

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11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

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08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що Альянс розгляне План перемоги України. При цьому він не вказав чітких термінів, коли Київ отримає офіційне запрошення.

Про це повідомила коресподентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій у середу, 16 жовтня.

Шлях України до НАТО незворотній

За словами журналістки, Рютте в промові наголосив, що НАТО вирішило зробити шлях до членства України незворотним. Водночас генсек не відповів, коли Київ може отримати офіційне запрошення до Альянсу.

За словами Рютте, План перемоги в НАТО розглянуть за зачиненими дверима з союзниками. Це пов'язано з тим, що у членів Альянсу можуть різнитися думки щодо його окремих пунктів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що станьом на сьогодні Україна веде боротьбу одночасно з трьома державами — Росією, Іраном та Північною Кореєю.

Раніше Новини.LIVE писали, що Брюсселі 17 жовтня починається зустріч міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу. Ця подія триватиме протягом трьох днів.

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20:23 Україна має отримувати військову допомогу у пришвидшеному режимі

20:22 Синоптики попередили регіони, які завтра накриє небезпечна погода

20:13 В Київській області пролунали вибухи

20:00 Рецепт маринованої капусти — ідеальні пропорції інгредієнтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Мобілізація жінок — на яких посадах їх можуть задіяти

19:57 Міноборони розпочало аудит списків заброньованих від ОВА — що зміниться

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11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

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08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE