Усик и Дюбуа в прямом эфире перед боем — трансляция

Во вторник, 29 апреля, претенденты на титул абсолютного чемпиона мира Александр Усик и Даниэль Дюбуа ответят на вопросы журналистов. А уже в июле пройдет их бой.

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Встреча Дюбуа и Усика

Реванш за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между 38-летним украинцем и 27-летним британцем запланирован на 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Если Усик победит, он станет первым в истории двукратным абсолютным чемпионом в этой весовой категории.

Напомним, что мы сделали прогноз на реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Кроме того, перед повторной встречей Дюбуа сделал громкое заявление и отметил, что на этот раз он готов к настоящему бою и намерен завершить историю их противостояния.