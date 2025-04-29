Усик і Дюбуа в прямому ефірі перед боєм — трансляція

У вівторок, 29 квітня, претенденти на титул абсолютного чемпіона світу Олександр Усик та Даніель Дюбуа дадуть відповідь на запитання журналістів. А вже в липні пройде їхній бій.

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Зустріч Дюбуа та Усика

Реванш за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між 38-річним українцем та 27-річним британцем заплановано на 19 липня на стадіоні Уемблі в Лондоні.

Якщо Усик переможе, він стане першим в історії дворазовим абсолютним чемпіоном у цій ваговій категорії.

Нагадаємо, що ми зробили прогноз на реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Крім того, перед повторною зустріччю Дюбуа зробив гучну заяву та зазначив, що цього разу він готовий до справжнього бою і має намір завершити історію їхнього протистояння.