Торжества по случаю Дня Независимости Украины — онлайн-трансляция

В Украине продолжаются торжественные мероприятия по случаю 34-й годовщины Независимости. В Киеве началась прямая трансляция празднований, во время которых выступают Президент Владимир Зеленский и лидеры государств-партнеров, которые выражают поддержку Украине в борьбе за свободу.

Мероприятие объединило как представителей власти, так и международное сообщество, демонстрирующее солидарность с украинским народом в этот символический день. Трансляция празднования продолжается в прямом эфире.

Напомним, с Днем Независимости уже поздравил через видеообращение президент Владимир Зеленский.