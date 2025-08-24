Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

В Україні тривають урочисті заходи з нагоди 34-ї річниці Незалежності. У Києві розпочалася пряма трансляція святкувань, під час яких виступають Президент Володимир Зеленський та лідери держав-партнерів, які висловлюють підтримку Україні у боротьбі за свободу.

Захід об’єднав як представників влади, так і міжнародну спільноту, що демонструє солідарність із українським народом у цей символічний день. Трансляція святкувань триває наживо.

Нагадаємо, із Днем Незалежності уже привітав через відеозвернення президент Володимир Зеленський.