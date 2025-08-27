Видео
Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2025 г. 8:00

В приграничных районах Сумской и Харьковской областей по состоянию на 26 августа наблюдаются положительные изменения. Тем временем правительство разрешило выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, а в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который может расширить эти возможности до 25 лет. А Бельгия обещает передать Украине несколько истребителей F-16 уже в сентябре. 

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00

Эфир Ранок.LIVE 27 августа

Приглашенные гости:

  • 08:10 — Александр Савченко, экономист, финансист;
  • 08:30 — Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";
  • 08:45 — Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР;
  • 09:10 — Александр Юрченко, член комитета по вопросам энергетики и ЖКУ, депутатская группа "Восстановление Украины";
  • 09:30 — Александр Федиенко, народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • 09:45 — Олег Лесной, политолог, вице-президент АЦ "Политика";
  • 10:00 — Ярослав Божко, политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина";
  • 10:30 — Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • 10:45 — Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • 11:30 — Владимир Фесенко, политолог;

Напомним, Дональд Трамп сделал заявление по поводу санкций против России.

А Владимир Зеленский заявил о множественном гражданстве для украинцев, которое введут вскоре.

