Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2025 г. 8:00

Text

Президент США Дональд Трамп заверил, что вскоре Россия и Украина сядут за стол переговоров. Также он заговорил о санкциях против России. Между тем Россия нанесла массированный удар по энергетике в Украине, кое-где возникли массовые отключения света.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 10 октября

В эфире будут говорить о ситуации с безопасностью в приграничных регионах, последствиях российских атак по энергетической инфраструктуре, отношении европейцев к украинским беженцам и международных дипломатических сигналах, формирующих повестку дня осени.

Также обсудят сообщения о продвижении украинских войск в приграничных районах, ситуацию с безопасностью, обустройство модульного жилья для пострадавших, укрепление фортификаций и подготовку к зиме.

Отдельно поговорят о последствиях российских ударов по Харьковщине и Полтавщине, которые уничтожили более половины внутренней добычи газа.

Гости эфира:

  • Владимир Бицак -- заместитель председателя Сумского районного совета
  • Олег Буряк — председатель Запорожской районной государственной администрации
  • Вадим Пикуз — исполняющий обязанности председателя Мариупольского районного совета
  • Сергей Нагорняк — народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
  • Евгений Семеняка — эксперт по легализации иностранцев в Польше
  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций
  • Андрей Длигач — доктор экономических наук, председатель Advanter Group
  • Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям

Напомним, появились фото многоэтажки в Киеве, которая оказалась под атакой. Также в Запорожье ограничили движение через ДнепроГЭС в результате атаки.

