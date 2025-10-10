Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заверил, что вскоре Россия и Украина сядут за стол переговоров. Также он заговорил о санкциях против России. Между тем Россия нанесла массированный удар по энергетике в Украине, кое-где возникли массовые отключения света.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 10 октября
В эфире будут говорить о ситуации с безопасностью в приграничных регионах, последствиях российских атак по энергетической инфраструктуре, отношении европейцев к украинским беженцам и международных дипломатических сигналах, формирующих повестку дня осени.
Также обсудят сообщения о продвижении украинских войск в приграничных районах, ситуацию с безопасностью, обустройство модульного жилья для пострадавших, укрепление фортификаций и подготовку к зиме.
Отдельно поговорят о последствиях российских ударов по Харьковщине и Полтавщине, которые уничтожили более половины внутренней добычи газа.
Гости эфира:
- Владимир Бицак -- заместитель председателя Сумского районного совета
- Олег Буряк — председатель Запорожской районной государственной администрации
- Вадим Пикуз — исполняющий обязанности председателя Мариупольского районного совета
- Сергей Нагорняк — народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
- Евгений Семеняка — эксперт по легализации иностранцев в Польше
- Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций
- Андрей Длигач — доктор экономических наук, председатель Advanter Group
- Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям
Напомним, появились фото многоэтажки в Киеве, которая оказалась под атакой. Также в Запорожье ограничили движение через ДнепроГЭС в результате атаки.