Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп запевнив, що незабаром Росія та Україна сядуть за стіл переговорів. Також він заговорив про санкції проти Росії. Тим часом Росія завдала масованого удару по енергетиці в Україні, подекуди виникли масові відключення світла.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 10 жовтня

Вефірі говоритимуть про безпекову ситуацію в прикордонних регіонах, наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі, ставлення європейців до українських біженців та міжнародні дипломатичні сигнали, що формують порядок денний осені.

Також обговорять повідомлення про просування українських військ у прикордонних районах, безпекову ситуацію, облаштування модульного житла для постраждалих, зміцнення фортифікацій і підготовку до зими.

Окремо поговорять про наслідки російських ударів по Харківщині та Полтавщині, які знищили понад половину внутрішнього видобутку газу.

Гості ефіру:

Володимир Біцак — заступник голови Сумської районної ради

Олег Буряк — голова Запорізької районної державної адміністрації

Вадим Пікуз — виконувач обов’язків голови Маріупольської районної ради

Сергій Нагорняк — народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Євгеній Семеняка — експерт з легалізації іноземців у Польщі

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій

Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group

Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин

Нагадаємо, з'явилися фото багатоповерхівки в Києві, яка опинилась під атакою. Також у Запоріжжі обмежили рух через ДніпроГЕС внаслідок атаки.