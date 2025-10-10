Відео
Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2025 р. 08:00

Президент США Дональд Трамп запевнив, що незабаром Росія та Україна сядуть за стіл переговорів. Також він заговорив про санкції проти Росії. Тим часом Росія завдала масованого удару по енергетиці в Україні, подекуди виникли масові відключення світла.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 10 жовтня

Вефірі говоритимуть про безпекову ситуацію в прикордонних регіонах, наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі, ставлення європейців до українських біженців та міжнародні дипломатичні сигнали, що формують порядок денний осені.

Також обговорять повідомлення про просування українських військ у прикордонних районах, безпекову ситуацію, облаштування модульного житла для постраждалих, зміцнення фортифікацій і підготовку до зими. 

Окремо поговорять про наслідки російських ударів по Харківщині та Полтавщині, які знищили понад половину внутрішнього видобутку газу.

Гості ефіру:

  • Володимир Біцак — заступник голови Сумської районної ради
  • Олег Буряк — голова Запорізької районної державної адміністрації
  • Вадим Пікуз — виконувач обов’язків голови Маріупольської районної ради
  • Сергій Нагорняк — народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
  • Євгеній Семеняка — експерт з легалізації іноземців у Польщі
  • Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій
  • Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group
  • Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин

Нагадаємо, з'явилися фото багатоповерхівки в Києві, яка опинилась під атакою. Також у Запоріжжі обмежили рух через ДніпроГЕС внаслідок атаки.

