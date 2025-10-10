Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE arrow
Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

10 октября 2025 г. 13:21

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:21 Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

Text

08:00 Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2025
Text

17:57 В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

Text

08:00 Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2025
Text

19:00 Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

Text

17:56 Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп разочаровался в Путине и перемирии — эфир Ранок.LIVE

7 октября 2025
Text

20:11 Война забрала любовь — Виктория Яковенко в проекте Жінки-фенікс

Text

13:21 Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

Text

08:00 Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2025
Text

17:57 В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

Text

08:00 Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, народный депутат Украины Алексей Кучеренко, эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, политолог Павел Гай-Нижник, заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань и нардеп Алексей Леонов.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Среди тем эфира:

  • Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами;
  • ситуация в энергосистеме после российского обстрела;
  • отсутствие света в Киеве.

Напомним, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Киева в ночь на 10 октября.

Также мы собрали информацию, где сейчас в Украине выключают свет в результате российской атаки на энергосистему.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:54 Трамп высказывался о лауреате Нобелевской премии мира

13:51 Польша выступает за перехват ракет над Украиной — есть нюанс

13:48 G7 провели срочную встречу с Минэнерго из-за российских атак

13:45 Цены на картофель в Украине "притаились" — где купить дешевле

13:44 Потеряла ногу из-за РФ — гимнастка из Одесщины завоевала золото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:43 Угроза со стороны РФ — страны Балтии планируют массовую эвакуацию

13:29 Альбом света — Макс Барских презентовал пластинку "Місто дощів"

Text

13:21 Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

13:21 Атака на энергосистему — где самая сложная ситуация

13:10 Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС вступило в действие

13:54 Трамп высказывался о лауреате Нобелевской премии мира

13:51 Польша выступает за перехват ракет над Украиной — есть нюанс

13:48 G7 провели срочную встречу с Минэнерго из-за российских атак

13:45 Цены на картофель в Украине "притаились" — где купить дешевле

13:44 Потеряла ногу из-за РФ — гимнастка из Одесщины завоевала золото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:43 Угроза со стороны РФ — страны Балтии планируют массовую эвакуацию

13:29 Альбом света — Макс Барских презентовал пластинку "Місто дощів"

13:21 Атака на энергосистему — где самая сложная ситуация

13:10 Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС вступило в действие

13:07 РФ постоянно придумывает новые тактики — как готовят Укрзализныцю

18:51 Ситуация на одесских рынках в октябре — что подорожало на Привозе

8 октября

22:33 Компенсации после потопа в Одессе — как получить выплаты

7 октября

18:32 Одесса под водой — можно ли было избежать затопления города

6 октября

21:27 Одесса будущего — как спасти архитектурную ценность города

5 октября

06:33 Зарплата учителей — какой она должна быть по мнению одесситов

4 октября

06:33 Второй шанс на жизнь — как одесские волонтеры спасают животных

2 октября

19:47 Цены на одесских рынках в октябре — что стало дороже

1 октября

19:47 День защитника — какие вызовы стоят перед украинской армией

06:33 День защитников Украины — что одесситы желают героям

29 сентября

22:33 Метро в Одессе — насколько это реально сегодня

Text

13:21 Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

Text

08:00 Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

9 октября
Text

17:57 В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

Text

08:00 Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2025 г. 8:00
В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

9 октября 2025 г. 17:57
Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

9 октября 2025 г. 13:07
Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2025 г. 8:00
Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

8 октября 2025 г. 19:00
Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

8 октября 2025 г. 17:56
Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

8 октября 2025 г. 13:00
Трамп разочаровался в Путине и перемирии — эфир Ранок.LIVE

Трамп разочаровался в Путине и перемирии — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации