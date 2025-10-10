Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, народный депутат Украины Алексей Кучеренко, эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, политолог Павел Гай-Нижник, заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань и нардеп Алексей Леонов.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Среди тем эфира:

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами;

ситуация в энергосистеме после российского обстрела;

отсутствие света в Киеве.

Напомним, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Киева в ночь на 10 октября.

Также мы собрали информацию, где сейчас в Украине выключают свет в результате российской атаки на энергосистему.