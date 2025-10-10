Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, народний депутат України Олексій Кучеренко, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, політолог Павло Гай-Нижник, заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань та нардеп Олексій Леонов.
Ефір День.LIVE
Серед тем ефіру:
- Російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами;
- ситуація в енергосистемі після російського обстрілу;
- відсутність світла в Києві.
