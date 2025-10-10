Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, народний депутат України Олексій Кучеренко, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, політолог Павло Гай-Нижник, заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань та нардеп Олексій Леонов.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

Російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами;

ситуація в енергосистемі після російського обстрілу;

відсутність світла в Києві.

