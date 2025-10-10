Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE arrow
Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

10 жовтня 2025 р. 13:21

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:21 Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2025
Text

17:57 У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

Text

08:00 Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2025
Text

19:00 Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час

Text

17:56 Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нідерланди передадуть дрони для ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп розчарувався в Путіні та перемир'ї — ефір Ранок.LIVE

7 жовтня 2025
Text

20:11 Війна забрала кохання — Вікторія Яковенко у проєкті Жінки-фенікс

Text

13:21 Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2025
Text

17:57 У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

Text

08:00 Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, народний депутат України Олексій Кучеренко, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, політолог Павло Гай-Нижник, заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань та нардеп Олексій Леонов.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру: 

  • Російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами;
  • ситуація в енергосистемі після російського обстрілу;
  • відсутність світла в Києві.

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу Києва у ніч проти 10 жовтня.

Також ми зібрали інформацію, де наразі в Україні вимикають світло внаслідок російської атаки на енергосистему.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:29 Альбом світла — Макс Барських презентував платівку "Місто дощів"

Text

13:21 Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

13:21 Атака на енергосистему — де найскладніша ситуація

13:10 Угода про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС вступила в дію

13:07 РФ постійно вигадує нові тактики — як готується Укрзалізниця

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:03 Квартира в серці Одеси для житла та бізнесу — недорого

13:00 Допомога у 8 тис. грн за ВПО — хто отримає більше компенсацій

12:58 Глава МЗС Польщі відвідав село на Львівщині, де РФ вбила родину

12:55 У Києві працівниця банку викрала кошти з рахунків померлих

12:44 Недорогі генератори для дому — які моделі коштують до 10 000 грн

13:29 Альбом світла — Макс Барських презентував платівку "Місто дощів"

13:21 Атака на енергосистему — де найскладніша ситуація

13:10 Угода про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС вступила в дію

13:07 РФ постійно вигадує нові тактики — як готується Укрзалізниця

13:03 Квартира в серці Одеси для житла та бізнесу — недорого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 Допомога у 8 тис. грн за ВПО — хто отримає більше компенсацій

12:58 Глава МЗС Польщі відвідав село на Львівщині, де РФ вбила родину

12:55 У Києві працівниця банку викрала кошти з рахунків померлих

12:44 Недорогі генератори для дому — які моделі коштують до 10 000 грн

12:40 Удари по енергетиці — нардеп пояснив, чого хочуть росіяни

18:51 Ситуація на одеських ринках у жовтні — що подорожчало на Привозі

8 жовтня

22:33 Компенсації після потопу в Одесі — як отримати виплати

7 жовтня

18:32 Одеса під водою — чи можна було уникнути затоплення міста

6 жовтня

21:27 Одеса майбутнього — як врятувати архітектурну цінність міста

5 жовтня

06:33 Зарплата вчителів — якою вона має бути на думку одеситів

4 жовтня

06:33 Другий шанс на життя — як одеські волонтери рятують тварин

2 жовтня

19:47 Ціни на одеських ринках у жовтні — що стало дорожчим

1 жовтня

19:47 День захисника — які виклики стоять перед українською армією

06:33 День захисників України — що одесити бажають героям

29 вересня

22:33 Метро в Одесі — наскільки це реально сьогодні

Text

13:21 Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня
Text

17:57 У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

Text

08:00 Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2025 р. 08:00
У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

09 жовтня 2025 р. 17:57
Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

09 жовтня 2025 р. 13:07
Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

09 жовтня 2025 р. 08:00
Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час

Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час

08 жовтня 2025 р. 19:00
Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE

08 жовтня 2025 р. 17:56
Нідерланди передадуть дрони для ЗСУ — ефір День.LIVE

Нідерланди передадуть дрони для ЗСУ — ефір День.LIVE

08 жовтня 2025 р. 13:00
Трамп розчарувався в Путіні та перемир'ї — ефір Ранок.LIVE

Трамп розчарувався в Путіні та перемир'ї — ефір Ранок.LIVE

08 жовтня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації